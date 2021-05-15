В Израиле заявили о ликвидации офиса главы службы безопасности ХАМАС

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Израильские военнослужащие уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
В Израиле заявили о ликвидации офиса главы службы безопасности ХАМАС
  • Reuters

«Мы только что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима», — говорится в сообщении в Twitter.

В ЦАХАЛ уточнили, что данный офис использовался для управления военной инфраструктурой ХАМАС.

Ранее сообщалось, что танки израильских вооружённых сил сделали предупредительные выстрелы в сторону «бунтарей», которые проникли на территорию Израиля со стороны Ливана.

Вечером 13 мая в израильской армии заявили, что три ракеты были выпущены со стороны Ливана по территории Израиля, они упали в Средиземное море.

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