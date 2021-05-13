Израиль заявил о пуске ракет по своей территории со стороны Ливана
- Reuters
Как отмечается в заявлении военных, они упали в Средиземное море недалеко от северного побережья Израиля.
По их словам, вскоре после этого ракеты были выпущены по южной части страны.
О пострадавших не сообщается.
Ранее в армии обороны еврейского государства заявили, что в секторе Газа в ближайшее время может начаться наземная операция военных Израиля.
В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами.