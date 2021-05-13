Израиль заявил о пуске ракет по своей территории со стороны Ливана

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Три ракеты были выпущены со стороны Ливана по территории Израиля, заявила пресс-служба израильской армии.
Израиль заявил о пуске ракет по своей территории со стороны Ливана
  • Reuters

Как отмечается в заявлении военных, они упали в Средиземное море недалеко от северного побережья Израиля.

По их словам, вскоре после этого ракеты были выпущены по южной части страны.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в армии обороны еврейского государства заявили, что в секторе Газа в ближайшее время может начаться наземная операция военных Израиля.

В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами.

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