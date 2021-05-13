В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами
- РИА Новости
«Главное, чтобы сами стороны конфликта пришли к пониманию, что никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования в фарватере решений и договорённостей ООН не существует», — сказал он.
Песков добавил, что Россия прилагает усилия и «осуществляет контакты» на этот счёт.
Ранее в армии Израиля заявили, что не менее 1600 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала обострения.
При этом 13 мая Министерство здравоохранения сектора Газа заявило о 67 погибших в результате авиаударов Израиля по анклаву.
В ХАМАС заявили, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.