В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами

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Вопрос палестино-израильского конфликта можно урегулировать только политико-дипломатическими методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали решать палестино-израильский конфликт политическими методами
  • РИА Новости

«Главное, чтобы сами стороны конфликта пришли к пониманию, что никакой альтернативы политико-дипломатическим средствам урегулирования в фарватере решений и договорённостей ООН не существует», — сказал он.

Песков добавил, что Россия прилагает усилия и «осуществляет контакты» на этот счёт.

Ранее в армии Израиля заявили, что не менее 1600 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала обострения.

При этом 13 мая Министерство здравоохранения сектора Газа заявило о 67 погибших в результате авиаударов Израиля по анклаву.

В ХАМАС заявили, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.

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