В армии заявили, что с начала обострения по Израилю выпущено не менее 1600 ракет

Не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

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«Мы пересекли отметку в 1600 ракет, выпущенных по территории Израиля, включая обстрелы прошлой ночью. Из этих 1600 ракет около 400 ракет упали внутри сектора Газа», — цитирует РИА Новости Конрикуса. По его словам, эффективность работы системы ПРО «Железный купол» по-прежнему составляет около 90%. Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму.