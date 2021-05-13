В армии заявили, что с начала обострения по Израилю выпущено не менее 1600 ракет

Короткая ссылка
Не менее 1600 ракет выпущено из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
В армии заявили, что с начала обострения по Израилю выпущено не менее 1600 ракет
  • © REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

«Мы пересекли отметку в 1600 ракет, выпущенных по территории Израиля, включая обстрелы прошлой ночью. Из этих 1600 ракет около 400 ракет упали внутри сектора Газа», — цитирует РИА Новости Конрикуса.

По его словам, эффективность работы системы ПРО «Железный купол» по-прежнему составляет около 90%.

Ранее военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» сообщило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить