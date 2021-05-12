ХАМАС готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе

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Заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в беседе с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.
ХАМАС готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе
  • Reuters

Об этом сообщили в МИД России.

Абу-Марзук изложил свои соображения относительно эскалации напряжённости в регионе. Он обратил внимание на «противоправный характер действий израильтян в отношении палестинских жителей квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме» и на обстрелы жилых районов в секторе Газа.

От имени руководства ХАМАС Абу-Марзук заверил, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе при условии, что международное сообщество «окажет необходимое давление» на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме и нарушений прав его коренных арабских жителей.

Кроме того, российская сторона заявила, что удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.

В Минздраве Палестины сообщили, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа к настоящему времени погибли 56 человек.

Как заявили в Израиле, более 1 тыс. ракет было выпущено по его территории из сектора Газа с начала эскалации конфликта, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов.

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