Израиль заявил о пуске тысячи ракет из сектора Газа с начала обострения

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Более 1 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с начала обострения, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
Израиль заявил о пуске тысячи ракет из сектора Газа с начала обострения
  • © REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

«За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и ещё около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности с понедельника выпущено более тысячи ракет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее армия Израиля сообщила, что возобновила обстрелы важных военных объектов в секторе Газа.

Вечером в понедельник, 10 мая, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.

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