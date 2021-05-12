Армия Израиля возобновила обстрелы ключевых целей в секторе Газа

Короткая ссылка
Армия Израиля сообщила о возобновлении обстрелов важных военных объектов в секторе Газа.
Армия Израиля возобновила обстрелы ключевых целей в секторе Газа
  • Reuters

«В течение последних часов Армия обороны Израиля поразила существенное число значимых террористических целей и террористов в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к гражданам заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».

11 мая в ХАМАС заявили, что запустили 130 ракет в сторону Тель-Авива.

При этом в израильской армии сообщали о запуске более 600 ракет из сектора Газа по территории Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить