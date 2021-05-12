Армия Израиля возобновила обстрелы ключевых целей в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о возобновлении обстрелов важных военных объектов в секторе Газа.

«В течение последних часов Армия обороны Израиля поразила существенное число значимых террористических целей и террористов в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к гражданам заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».

11 мая в ХАМАС заявили, что запустили 130 ракет в сторону Тель-Авива.

При этом в израильской армии сообщали о запуске более 600 ракет из сектора Газа по территории Израиля.