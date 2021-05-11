Нетаньяху прокомментировал обстрелы со стороны сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к гражданам заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля и «поплатятся жизнями».

«Мы решили, что ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за свои действия против Израиля. Я говорю вам сегодня — они поплатятся собственными жизнями», — приводится сообщение Нетаньяху в его Twitter.

Ранее Нетаньяху заявил о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа на фоне эскалации в регионе.

11 мая в ХАМАС заявили, что запустили 130 ракет в сторону Тель-Авива.

При этом в израильской армии сообщали о запуске более 600 ракет из сектора Газа по территории Израиля.