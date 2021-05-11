Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа на фоне эскалации в регионе.
Израиль намерен увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа
  • Reuters

«Поводя итоги оценки ситуации, было решено: увеличить как силу, так и темп атак», — сказал премьер-министр в опубликованном видеообращении. Его слова на русском языке приводит РИА Новости.

С вечера понедельника, 10 мая, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 200 ракет, значительную часть снарядов отразила система ПВО «Железный купол».

Военные Израиля также нанесли удары по 130 объектам движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в Газе.

В Минздраве Палестины сообщили о 25 погибших, в том числе девяти детях, после израильских ракетных ударов.

По данным РИА Новости, Израиль сообщил о ликвидации 15 членов ХАМАС, при этом в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны погибли двое израильтян.

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