Ультиматум ХАМАС, ракетные удары и жертвы: что известно об эскалации напряжённости между Израилем и Палестиной

Более 200 ракет было выпущено из сектора Газа по территории Израиля с вечера понедельника, 10 мая, сообщили в пресс-службе израильской армии обороны. Значительная часть снарядов была отражена системой ПВО «Железный купол», однако от ракетных обстрелов всё же пострадали шесть жителей расположенного на юго-западе еврейского государства города Ашкелон. В свою очередь, военные Израиля в качестве ответных мер нанесли удары по 130 объектам движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в Газе, ликвидировав 15 членов ХАМАС. При этом в Минздраве Палестины сообщили о 25 погибших, в том числе девяти детях, после израильских ракетных ударов.

Более 200 ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с вечера понедельника, 10 мая, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю, было убито 15 террористов ХАМАС и поражено 130 объектов ХАМАС и «Исламского джихада» в Газе, в том числе: два террористических туннеля, военный разведывательный пункт ХАМАС, объекты по производству и хранению оружия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства также указали, что залпы ракет по территории еврейского государства проводились безостановочно на протяжении по меньшей мере 10 часов.

«С 18:00 террористические группы в Газе запускают ракеты по израильскому гражданскому населению. Без остановки <...> Итого: 10 часов ракетных обстрелов», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте ЦАХАЛа.

Кроме того, незадолго до полуночи 11 мая оборонное ведомство опубликовало видеозапись, на которой запечатлена работа системы противовоздушной обороны «Железный купол» после очередного залпа ракет по городу Ашкелон, расположенному на юго-западе Израиля, у побережья Средиземного моря.

INTERCEPTED:

Terrorists recently fired another barrage of rockets from Gaza toward the Israeli city of Ashkelon.



We intercepted the rockets with the Iron Dome Aerial Defense System, and are now striking Hamas terror targets. pic.twitter.com/5i87BRAgDn — Israel Defense Forces (@IDF) May 10, 2021

Как сообщает издание Times of Israel, в результате этой ракетной атаки пострадали шесть человек — двое из них получили ранения средней степени тяжести.

«По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения. Просыпаться от страха не должно быть повседневной реальностью», — подчеркнули в IDF.

Министр обороны Израиля уже одобрил призыв 5 тыс. резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.

🚨 По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых, пострадал жилой дом в Ашкелоне. 6 мирных жителей получили ранения.



Просыпаться от страха НЕ должно быть повседневной реальностью. pic.twitter.com/v0NFW4LeRv — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

В то же время в результате ответных ракетных ударов Израиля по территории сектора Газа, по данным Минздрава, погибли 25 человек, в том числе девять детей и одна женщина, более 100 человек получили ранения.

В армии обороны Израиля, в свою очередь, отвергли обвинения в том, что их действия стали причиной гибели мирного населения Палестины.

«Мы знаем, что ХАМАС и «Исламский джихад» пытаются утверждать, что Израиль причиняет вред гражданскому населению. Но это неправда: мы предпринимаем все усилия, чтобы пытаться минимизировать ущерб для обычных граждан, и мы продолжим так делать. Эта операция отличается необычно высоким количеством ракет ХАМАС и других группировок, которые выпускаются из Газы и разрываются внутри самой Газы», — сказал один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Отметим, что ракетные залпы начались после окончания срока ультиматума, выдвинутого Израилю военным крылом ХАМАС «Бригадами Аль-Кассама», — до 18:00 израильские военные должны были покинуть окрестности мечети Аль-Акса и район Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. При этом позднее ночью 11 мая было сделано ещё одной ультимативное заявление.

«Если противник не прекратит осаду молящихся в мечети Аль-Акса, пусть дождутся нашего ответа в течение двух часов», — заявлял представитель движения Абу Обайда.

Также по теме Ближневосточный курс: будет ли администрация Байдена поощрять сближение Израиля с арабскими странами Посол Объединённых Арабских Эмиратов впервые в истории прибыл в Израиль, чтобы приступить к исполнению обязанностей. Дипломатические...

После этого в эфире палестинских радиостанций сообщали о том, что израильские силовики покидают указанные территории. При этом официальный представитель ХАМАС Хазем Касем призвал проживающих на территории Западного берега реки Иордан палестинцев продолжать противостояние с полицейскими силами Израиля.

«Мы призываем наш палестинский народ во всех городах Западного берега <...> продолжать противостояние с оккупантами с тем, чтобы они заплатили цену за свою агрессию против наших святынь и против нашего народа», — цитирует его ТАСС.

Добавим, что только в понедельник, 10 мая, в ходе столкновений с израильскими полицейскими пострадали 612 палестинцев. Об этом сообщает IMEMC со ссылкой на палестинское общество Красного Полумесяца.

Новый виток напряжённости в арабо-израильском конфликте возник после событий, произошедших 7 мая, когда тысячи мусульман пришли в мечеть Аль-Акса отметить последнюю пятницу священного месяца Рамадан. Однако израильская полиция применила силу для усмирения верующих, которые, по их мнению, начали устраивать беспорядки после молитвы. Заметим, что причиной таких действий со стороны палестинского населения могло стать решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Мировые оценки ситуации

В Европейском союзе, комментируя события разворачивающиеся на Ближнем Востоке, призвали к немедленному прекращению эскалацию насилия на Западном берегу реки Иордан, а также в секторе Газа и вокруг него. Подчёркивается, что основная задача — предотвращение дальнейших жертв среди гражданского населения.

«Ракетные обстрелы гражданского населения в Израиле из Газы абсолютно неприемлемы и подпитывают динамику эскалации. Все лидеры обязаны действовать против экстремистов. Статус-кво святых мест должен полностью соблюдаться», — говорится в пресс-релизе ЕС.

Серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений в ходе телефонного разговора высказали Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Министры иностранных дел России и Турции также осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания — квартала Шейх Джаррах — и призвали все стороны конфликта к сдержанности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил ракетные обстрелы израильских территорий и подтвердил поддержку Вашингтоном двухгосударственного решения конфликта между Израилем и Палестиной.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «террором» действия израильских силовиков в Восточном Иерусалиме. Об этом он заявил в ходе отдельных телефонных переговоров с главой Палестины Махмудом Аббасом и руководителем политбюро движения ХАМАС Исмаилом Хания.

«Я подчеркнул, что мы сделаем всё возможное, чтобы мобилизовать весь мир, особенно исламский, чтобы остановить израильский террор и оккупацию», — написал он в своём Telegram-канале.