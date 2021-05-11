В Израиле заявили о продолжающихся 10 часов ракетных обстрелах из сектора Газа

Армия Израиля сообщила, что из сектора Газа по израильской территории уже 10 часов безостановочно запускают ракеты.

«С 18:00 террористы из сектора Газа запускают ракеты по гражданам Израиля», — говорится в сообщении в Twitter армии Израиля.

Since 6PM, terrorist groups in Gaza have been firing rockets at Israeli civilians.



Non-stop.



The time is now 4AM.



That's 10 hours of rocket attacks. — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Отмечается, что пуски продолжались безостановочно.

В израильской армии подытожили, что обстрел продолжается уже 10 часов.

Ранее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа по территории страны было выпущено около 150 ракет, десятки из которых перехвачены.