В Израиле заявили о продолжающихся 10 часов ракетных обстрелах из сектора Газа
- Reuters
«С 18:00 террористы из сектора Газа запускают ракеты по гражданам Израиля», — говорится в сообщении в Twitter армии Израиля.
Since 6PM, terrorist groups in Gaza have been firing rockets at Israeli civilians.— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Non-stop.
The time is now 4AM.
That's 10 hours of rocket attacks.
Отмечается, что пуски продолжались безостановочно.
В израильской армии подытожили, что обстрел продолжается уже 10 часов.
Ранее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа по территории страны было выпущено около 150 ракет, десятки из которых перехвачены.