В Израиле заявили о продолжающихся 10 часов ракетных обстрелах из сектора Газа

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Армия Израиля сообщила, что из сектора Газа по израильской территории уже 10 часов безостановочно запускают ракеты.
В Израиле заявили о продолжающихся 10 часов ракетных обстрелах из сектора Газа
  • Reuters

«С 18:00 террористы из сектора Газа запускают ракеты по гражданам Израиля», — говорится в сообщении в Twitter армии Израиля.

Отмечается, что пуски продолжались безостановочно.

В израильской армии подытожили, что обстрел продолжается уже 10 часов.

Ранее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа по территории страны было выпущено около 150 ракет, десятки из которых перехвачены.

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