МИД России призвал к прекращению ударов по израильским и палестинским территориям

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Министерство иностранных дел России заявило, что удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться.
МИД России призвал к прекращению ударов по израильским и палестинским территориям
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12 мая состоялся телефонный разговор спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

«С российской стороны акцентирована важность немедленного прекращения насилия, недопустимость нападений на мирных жителей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, включая удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территории», — говорится в сообщении МИД.

Ранее в Минздраве Палестины сообщили, что в результате израильских авиаударов по сектору Газа погибли 56 человек. Как заявили в Израиле, более 1 тыс. ракет было выпущено по его территории из сектора Газа с начала эскалации, пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов.

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