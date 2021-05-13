В МИД Египта призвали Израиль прекратить атаки палестинских территорий

Глава МИД Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что израильские силы должны прекратить атаки на палестинские территории.

«В ходе разговора он (Шукри) подчеркнул необходимость прекратить израильские нападения на палестинские территории», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Египта.

Он отметил важность работы по недопущению эскалации в регионе.

По его словам, Египет стремится урегулировать ситуацию при помощи дипломатических средств.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд выступил с осуждением действий Израиля в Иерусалиме, а также силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса.