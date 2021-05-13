В МИД Египта призвали Израиль прекратить атаки палестинских территорий
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«В ходе разговора он (Шукри) подчеркнул необходимость прекратить израильские нападения на палестинские территории», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Египта.
Он отметил важность работы по недопущению эскалации в регионе.
По его словам, Египет стремится урегулировать ситуацию при помощи дипломатических средств.
Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд выступил с осуждением действий Израиля в Иерусалиме, а также силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса.