В МИД Египта призвали Израиль прекратить атаки палестинских территорий

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Глава МИД Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что израильские силы должны прекратить атаки на палестинские территории.
В МИД Египта призвали Израиль прекратить атаки палестинских территорий
  • Reuters

«В ходе разговора он (Шукри) подчеркнул необходимость прекратить израильские нападения на палестинские территории», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Египта.

Он отметил важность работы по недопущению эскалации в регионе.

По его словам, Египет стремится урегулировать ситуацию при помощи дипломатических средств.

Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд выступил с осуждением действий Израиля в Иерусалиме, а также силовых акций в комплексе мечети Аль-Акса.

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