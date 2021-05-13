Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главой МИД Египта

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Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Израиле.
Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главой МИД Египта
  • РИА Новости

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что в разговоре подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее в ООН призвали к деэскалации ситуации в Восточном Иерусалиме.

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