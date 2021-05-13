Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главой МИД Египта

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта Самех Шукри в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Израиле.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки», — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что в разговоре подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров.

Ранее в ООН призвали к деэскалации ситуации в Восточном Иерусалиме.