Лавров обсудил ситуацию в Израиле с главой МИД Египта
- РИА Новости
«Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение в Восточном Иерусалиме. Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки», — говорится в сообщении российского МИД.
Отмечается, что в разговоре подтвержден обоюдный настрой Москвы и Каира на продолжение тесной координации усилий с целью перезапуска прямых палестино-израильских переговоров.
Ранее в ООН призвали к деэскалации ситуации в Восточном Иерусалиме.