В ООН призвали к деэскалации ситуации в Восточном Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен растущей напряжённостью в Восточном Иерусалиме и призывает к деэскалации ситуации.

Об этом заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться... Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлечёнными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации», — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора отметили опасный рост напряжённости в Восточном Иерусалиме.

Гутерреш ранее выражал обеспокоенность в связи с ситуацией в Иерусалиме и призывал все стороны к сдержанности.