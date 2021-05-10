Генсек ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме и призвал все стороны к сдержанности.

«Генсек ООН с глубокой обеспокоенность следит за последним развитием ситуации в сфере безопасности, которая рискует стать причиной новой эскалации, которая приведет к дальнейшему насилию и смертям. Он самым решительным образом осуждает пуски ракет из сектора Газа в сторону Израиля, ответственность за которые, по сообщениям, взял на себя ХАМАС, особенно те, которые были нацелены против центров с мирными жителями. Он призывает все стороны проявить максимальную сдержанность», — приводит РИА Новости слова представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик также заявил, что Гутерреш выступает против любого насилия против мирных жителей.

Ранее Гутерреш выразил свою обеспокоенность в связи с «продолжающимся насилием» в Восточном Иерусалиме.