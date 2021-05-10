Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Восточном Иерусалиме

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил свою обеспокоенность в связи с «продолжающимся насилием» в Восточном Иерусалиме.

«Генеральный секретарь [ООН] выражает глубокую озабоченность по поводу продолжающегося насилия в оккупированном Восточном Иерусалиме», — цитирует ТАСС официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Он призвал Израиль прекратить выселение жителей в рамках международного гуманитарного права.

Ранее папа Римский Франциск призвал прекратить столкновения в Иерусалиме, в ходе которых пострадали по меньшей мере 300 человек за последние дни.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.