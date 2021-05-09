Папа Римский призвал к миру в Восточном Иерусалиме

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Папа Римский Франциск призвал прекратить столкновения в Иерусалиме, в ходе которых пострадали по меньшей мере 300 человек за последние дни.
Папа Римский призвал к миру в Восточном Иерусалиме
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я с особенным беспокойством слежу за событиями, которые происходят в Иерусалиме. Я молюсь за то, чтобы он был местом диалога, а не жестоких столкновений, местом мира и диалога. Я приглашаю всех искать совместные решения, чтобы уважалась мультиконфессиональная и многокультурная идентичность города и победило братство. Насилие порождает только насилие. Хватит столкновений», — сказал он во время воскресного обращения на площади Святого Петра в Ватикане.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность в связи с ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме. Москва призывала все стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации насилия.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.

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