МИД России обеспокоен ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме

Москва обеспокоена в связи с ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме и призывает все стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации насилия, говорится в заявлении МИД России.

«Рост напряжённости в городе подогревается выселением арабских жителей из места их исконного проживания — района Шейх Джаррах, продвижением планов строительства 540 единиц жилья для поселенцев в Хар Хома, а также убийством двух палестинцев на КПП в районе г. Дженин», — отметили в российском ведомстве.

МИД России осудил нападение на мирных граждан и напомнил, что, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, экспроприация земли и находящегося на ней имущества, а также создание Израилем поселений на оккупируемых палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим, не имеют юридической силы.

«Подобные действия являются нарушением международного права и препятствуют достижению мирного урегулирования на основе создания двух государств — Палестины и Израиля — в границах 1967 года, сосуществующих в мире и безопасности», — подчёркивается в комментарии.

7 мая в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военнослужащими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме пострадали 205 человек.