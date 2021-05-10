Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре отметили опасный рост напряжённости в Восточном Иерусалиме.

«Главы внешнеполитических ведомств высказали серьёзную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряжённости в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса», — говорится в сообщении МИД России.

Также министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания — квартала Шейх Джаррах.

Кроме того, стороны «призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Иерусалиме и призвал все стороны к сдержанности.