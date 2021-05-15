Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного удара из сектора Газа
Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа.
- РИА Новости
Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.
Отмечается, что был убит мужчина в возрасте 50 лет.
Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива.
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