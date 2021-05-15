Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного удара из сектора Газа

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Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате массированного ракетного обстрела из сектора Газа.
Один человек погиб в пригороде Тель-Авива в результате ракетного удара из сектора Газа
  • РИА Новости

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что был убит мужчина в возрасте 50 лет.

Ранее военное крыло палестинского движения ХАМАС заявило, что выпустило десятки ракет в сторону Тель-Авива.

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