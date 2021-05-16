Армия Израиля нанесла удары по офисам и домам членов ХАМАС
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«Среди атакованных целей были дома председателя политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, который отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе», — говорится в заявлении.
15 мая армия Израиля нанесла удар по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС, а также уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.
В ХАМАС, в свою очередь, сообщили о нанесении ракетных ударов по израильским городам Тель-Авив и Ашдод.