Армия Израиля нанесла удары по офисам и домам членов ХАМАС

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Армия Израиля за минувшую ночь нанесла ракетные удары по офисам и домам членов ХАМАС в секторе Газа, в том числе главы политбюро организации Яхьи Синвара, сообщает пресс-служба израильских военнослужащих.
Армия Израиля нанесла удары по офисам и домам членов ХАМАС
  • Reuters
  • © Ashraf Abu Amrah

«Среди атакованных целей были дома председателя политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, который отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе», — говорится в заявлении.

15 мая армия Израиля нанесла удар по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС, а также уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

В ХАМАС, в свою очередь, сообщили о нанесении ракетных ударов по израильским городам Тель-Авив и Ашдод.

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