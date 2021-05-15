В Израиле сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций ХАМАС

В армии Израиля сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС.

«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанёс удар по дому главы штаба специальных операций ХАМАС», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильских военнослужащих.

Также сообщалось, что авиация Израиля уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что с начала обострения конфликта из сектора Газа было выпущено 2800 ракет, из них 430 упали в анклаве.