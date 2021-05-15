В Израиле сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций ХАМАС

Короткая ссылка
В армии Израиля сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС.
В Израиле сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций ХАМАС
  • © Reuters

«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанёс удар по дому главы штаба специальных операций ХАМАС», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы израильских военнослужащих.

Также сообщалось, что авиация Израиля уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что с начала обострения конфликта из сектора Газа было выпущено 2800 ракет, из них 430 упали в анклаве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить