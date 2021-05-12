«Немедленное прекращение насилия»: МИД РФ призвал Израиль и Палестину остановить взаимные ракетные обстрелы
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Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провёл телефонный разговор с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. В ходе беседы российская сторона подчеркнула, что удары по объектам как на палестинской, так и на израильской территории должны прекратиться.
«С российской стороны акцентирована важность немедленного прекращения насилия, недопустимость нападений на мирных жителей независимо от их национальной и религиозной принадлежности, включая удары по гражданским объектам на израильской и палестинской территории», — говорится в сообщении МИД.
В свою очередь, Муса Абу-Марзук заявил, что движение ХАМАС готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе при том, что международное сообщество «окажет необходимое давление» на израильскую сторону для пресечения силовых акций в комплексе мечети «Аль-Акса» в Восточном Иерусалиме и нарушения прав его арабских жителей.
О ситуации также высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутерришем министр заявил о целесообразности созыва ближневосточного «квартета».
«Наиболее острой задачей является созыв «квартета» международных посредников — Россия, США, ООН и Евросоюз. И мы доверяем Генеральному секретарю как координатору «квартета» в том, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать», — сказал Лавров.
Министр добавил, что встреча должна пройти на уровне руководителей МИД.Также на russian.rt.com В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне эскалации
Незадолго до этого в Кремле призвали стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в ходе обострившегося противостояния.
«Мы призываем обе стороны к сдержанности. Обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что надо постараться выйти на урегулирование ситуации, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.
Напомним, что конфликт в регионе обострился после решения израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах. В ночь на 11 мая из сектора Газа выпустили более 200 ракет по Израилю, в результате чего еврейское государство объявило о мобилизации почти 5 тыс. военнослужащих из резерва.
Кроме того, военные Израиля в качестве ответных мер нанесли удары по 130 объектам движения ХАМАС и группировки «Исламский джихад» в Газе. В ночь на 12 мая взаимные обстрелы продолжились.
Согласно информации палестинской стороны, в результате израильских авиаударов по сектору Газа к настоящему времени погибли 56 человек, среди которых 14 детей и пять женщин. Ещё 335 человек получили ранения, заявили в палестинском Минздраве. Кроме того, боевое крыло ХАМАС заявило о гибели одного из своих командиров в результате ударов израильтян.
Между тем Израиль сообщил о пуске более 1 тыс. ракет по территории страны из сектора Газа с момента начала обострения.
«За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и ещё около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора», — заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус. Его слова приводит РИА Новости.
По словам военного, из-за ракетных обстрелов погибли пять израильских мирных граждан, двое из которых проживали в Лоде, ещё двое — в Ашкелоне и один в Ришон-ле-Ционе. Ранения получили более 200 гражданских лиц, сообщили израильские военные.
Впоследствии стало известно о гибели 21-летнего израильского военнослужащего. Публикация об этом появилась на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.
Между тем в ходе обострения ВВС Израиля нанесли удары по ряду зданий, расположенных в секторе Газа. Как сообщает РИА Новости, в одном из уничтоженных израильтянами зданий располагались десятки офисов арабских и иностранных СМИ, а также офисы гуманитарных организаций.
Администратор здания рассказал агентству, что получил информацию о подготовке удара со стороны Израиля. Вместе с тем зарубежные СМИ сообщают, что в ходе этой атаки погибли как минимум три человека.
Кроме того, позднее Тель-Авив сообщил о нанесении удара по 14-этажному зданию, в котором, по сведениям израильской стороны, были расположены структуры ХАМАС.
Вместе с тем Израиль утверждает, что удары по позициям палестинских группировок продолжатся до достижения полной тишины.
«Когда мы достигнем этой цели, мы сможем говорить о деэскалации. На данный момент нет даты окончания, — цитирует РИА Новости главу Минобороны Бени Ганца. — Мы атаковали командные подразделения и центральную инфраструктуру ХАМАС и продолжим делать это, защищая всех жителей Израиля. Мы поразили многие сотни целей. Падают здания, рушатся фабрики, разрушаются туннели террора и ликвидируются командиры. Все средства и все варианты на столе».
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель высказался о ситуации. В официальном заявлении Боррель написал, что ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и других группировок по израильским гражданским лицам неприемлемы. Он признал наличие у Израиля права защищать своё гражданское население, призвав при этом Тель-Авив к максимальной сдержанности в вопросах применения силы.