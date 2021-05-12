Вершинин: попытки изменить статус Иерусалима незаконны

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Министерство иностранных дел России считает лишёнными юридической силы попытки Израиля изменить «географический, демографический и исторический» характер и статус Иерусалима и выступает за прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.
Вершинин: попытки изменить статус Иерусалима незаконны
  • © РИА Новости / Нина Зотина

В беседе с РИА Новости он отметил, что в Москве выступают за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима.

«В этой связи считаем незаконными и лишёнными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН», — сказал замминистра.

Вершинин подчеркнул, что Россия подтверждает приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, которая отвечает «чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности».

Как напоминает агентство, палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования, который приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами, Израилем и Палестиной, проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий.

Ранее заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук в беседе с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым заявил, что движение готово прекратить военные действия против Израиля на обоюдной основе.

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