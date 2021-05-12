В МИД России рассказали о работе над палестино-израильской проблемой

Россия вместе с партнёрами работает над сближением позиций относительно палестино-израильского урегулирования, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«В координации с председательствующими в СБ ООН китайскими партнёрами, а также делегациями других стран-членов продолжаем работу по сближению позиций применительно к складывающейся ситуации», — сказал он РИА Новости.

Москва также участвует в согласовании «консенсусного заявления» для прессы на эту тему, добавил он.

Вершинин добавил, что Москва поддерживает контакты со всеми заинтересованными игроками «на двусторонней основе», также вопрос палестино-израильской эскалации затрагивался в телефонном разговоре президентов и министров иностранных дел России и Турции.

«Фигурирует и в повестке консультаций с прибывшим в Москву Генеральным секретарём ООН Гутеррешем. Настроены также продолжить энергичные усилия в рамках ближневосточного «квартета», являющегося единственным международно-признанным механизмом сопровождения процесса палестино-израильского урегулирования», — сказал замминистра.

Вечером 10 мая ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.

Как заявили в Израиле, более 1 тыс. ракет было выпущено по его территории из сектора Газа с начала эскалации, а пять израильских мирных граждан погибли от ракетных обстрелов. Власти заявили о решении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа.

В Минздраве Палестины сообщили о 25 погибших, в том числе девяти детях, после израильских ракетных ударов.

По информации The Times of Israel, многоэтажный дом рухнул после авиаудара со стороны Израиля по сектору Газа.

12 мая российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Палестине. По мнению турецкого лидера, международное сообщество «должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок».