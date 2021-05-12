Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Палестине.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

«Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», — говорится в сообщении.

Также, как заявили в администрации турецкого президента, «Эрдоган подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса важно, чтобы Совбез ООН вмешался в этот вопрос и дал решительные и чёткие сигналы Израилю о прекращении нападений».

Ранее в израильской армии рассказали о погибших и пострадавших от ракетных обстрелов из сектора Газа.

Также один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус сообщил, что более 1 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с начала обострения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить