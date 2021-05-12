Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Палестине

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Палестине.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера.

«Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок, с этой целью Турция продолжит свои инициативы на всех уровнях», — говорится в сообщении.

Также, как заявили в администрации турецкого президента, «Эрдоган подчеркнул, что для предотвращения дальнейшей эскалации кризиса важно, чтобы Совбез ООН вмешался в этот вопрос и дал решительные и чёткие сигналы Израилю о прекращении нападений».

Ранее в израильской армии рассказали о погибших и пострадавших от ракетных обстрелов из сектора Газа.

Также один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус сообщил, что более 1 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с начала обострения.