В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне эскалации
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«Мы призываем обе стороны к сдержанности. Обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Он подчеркнул, что надо постараться выйти на урегулирование ситуации, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.
Ранее в Израиле заявили, что более 1 тыс. ракет было выпущено по его территории из сектора Газа с начала эскалации.
Вечером в понедельник, 10 мая, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.