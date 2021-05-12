В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне эскалации

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Москва обеспокоена ростом числа жертв среди гражданского населения в ходе палестино-израильского противостояния и призывает стороны к сдержанности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности на фоне эскалации
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Мы призываем обе стороны к сдержанности. Обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Он подчеркнул, что надо постараться выйти на урегулирование ситуации, опираясь на соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее в Израиле заявили, что более 1 тыс. ракет было выпущено по его территории из сектора Газа с начала эскалации.

Вечером в понедельник, 10 мая, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась.

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