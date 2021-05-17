Посол Палестины назвал число жертв в Газе после обострения с Израилем

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С начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 218 человек и ещё более 6,5 тыс. получили ранения, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
Посол Палестины назвал число жертв в Газе после обострения с Израилем
  • Reuters

«Самые последние данные, которые мы получили буквально час назад, говорят о том, что сейчас мы имеем 218 убитых палестинцев и 6504 раненых», — цитирует его РИА Новости.

По данным посольства Палестины, более 90% погибших и пострадавших составляют мирные жители и свыше 30% жертв приходится на женщин и детей.

В Израиле, в свою очередь, сообщали, что в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа погибли десять человек и ещё 50 серьёзно пострадали.

Спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников 16 мая в формате телеконференции провели экстренные консультации по деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта.

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