Спецпредставители «Ближневосточного квартета» провели экстренные консультации

Спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников 16 мая в формате телеконференции провели экстренные консультации. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

В консультациях приняли участие: от России — спецпредставитель Министра иностранных дел по БВУ Владимир Сафронков, от США — заместитель заместителя госсекретаря Хейди Амр, от ООН — специальный координатор генсекретаря по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, от ЕС — спецпредставитель по БВУ Свен Коопманс.

Отмечается, что «были обсуждены возможные практические шаги квартета, направленные на скорейшую деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильской силовой конфронтации, установление режима прекращения огня и обеспечение защиты гражданского населения».

«При этом была констатирована необходимость неукоснительного соблюдения норм международного гуманитарного права», — говорится в сообщении.

Как заявили в МИД, «с российской стороны было акцентировано, что наряду с усилиями по безотлагательному прекращению вооружённого противоборства важно в кратчайшие сроки приступить к созданию благоприятных условий для открытия политических перспектив урегулирования кризиса и перезапуска прямых палестино-израильских переговоров в целях решения вопросов окончательного статуса на базе соответствующих резолюций СБ и ГА ООН, а также «принципа двух государств» — Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности».

«В связи с этим была подчёркнута особая актуальность проведения заседания квартета на министерском уровне с последующей организацией консультативной встречи «четвёрки» с ключевыми арабскими странами, палестинцами и израильтянами», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.

Также пресс-служба израильских войск сообщила, что из сектора Газа за 12 часов — с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая — по территории Израиля выпустили 60 ракет.