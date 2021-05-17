Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт.

Он отметил, что «Ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте».

«Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе… В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности», — заявил Песков.

По его словам, «огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствуют стабилизации региона».

Пресс-секретарь подчеркнул, что «очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария».

«Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии «квартета»… с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами», — добавил Песков.

16 мая спецпредставители «Ближневосточного квартета» международных посредников в формате телеконференции провели экстренные консультации.

Ранее сообщалось, что израильские истребители атаковали 35 военных объектов и 15 км тоннелей ХАМАС в северной части сектора Газа.

Также пресс-служба израильских войск сообщила, что из сектора Газа за 12 часов — с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая — по территории Израиля выпустили 60 ракет.