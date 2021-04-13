«Активно этим занимаемся»: Лавров рассказал о шагах России по отказу от контролируемых Западом платёжных систем

Россия активно работает над отказом от контролируемых Западом платёжных систем, а также видит «большие перспективы» в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам в расчётах с другими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что шаги Москвы по постепенной дедолларизации связаны с санкционной политикой ряда стран. Ранее глава российского МИД указывал, что Россия вынуждена выстраивать свой экономический и социальный курс таким образом, чтобы не зависеть от «причуд» западных партнёров, в первую очередь США.

Москва ведёт активную работу по снижению зависимости от международных платёжных систем, контролируемых Западом. Об этом в интервью иранскому агентству IRNA заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Говоря о санкционной политике Соединённых Штатов Америки в отношении других государств, в том числе РФ и Ирана, глава внешнеполитического ведомства указал на неизменность российской позиции по этому вопросу.

«Мы продолжим выступать против любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищённым слоям населения. На международных площадках, включая Организацию Объединённых Наций, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций», — сказал он.

Министр подчеркнул, что занимаемая Москвой позиция имеет широкую поддержку в мировом сообществе.

«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идёт о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчётам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. В России мы этим уже активно занимаемся», — констатировал Лавров.

По его словам, Москва видит на этом направлении «большие перспективы» для взаимодействия с иностранными партнёрами.

Добавим, в марте министр иностранных дел РФ в интервью китайским СМИ указывал, что США поставили перед собой задачу ограничить возможности технологического развития России и Китая. В этой связи странам стоит заняться «укреплением своей технологической самостоятельности» при помощи перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару.

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнёры. Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счёт сдерживания развития других стран. Эта политика идёт вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории», — говорил он.

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В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин также заявлял о необходимости продвижения межбанковских систем совершения платежей и передачи информации, которые будут независимы от США и представлять собой альтернативу SWIFT.

Говоря о дедолларизации, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эксклюзивном интервью RT отмечал, что причина подобного шага — «геополитические риски». По его словам, подобную работу ведёт не только Россия, но и другие страны.

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«Очевидно, что в ближайшее время мы будем поэтапно отказываться от доллара в этом ключе. Подобные инициативы проявляет не только наша страна, но и ряд других государств, — сказал Аксаков. — Таким образом, недобросовестное поведение США на международной арене стимулирует страны уходить в другие форматы взаимодействия и постепенно отказываться от доллара и американских финансовых систем».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ссылаясь на необоснованный и непредсказуемый характер действий США, указывал, что такая ситуация обязывает Москву «быть начеку». При этом, по его словам, российская сторона следит за всеми потенциальными угрозами, в том числе в связи с возможным отключением государства от SWIFT.

Россия постепенно уходит от зависимости от доллара и одновременно с этим наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами. Об этом заявлял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — говорил он.

Подобные заявления также подтверждаются фактами. Так, Международный валютный фонд привёл данные, согласно которым в 2020 году доля доллара в мировых резервах впервые с 1995 года опустилась ниже 60%. Наряду с этим многие страны стали чаще хранить свои денежные запасы в других валютах — евро, японских иенах и китайских юанях.