«Раздражитель для правящего класса»: почему в Германии заговорили о выходе из ЕС

Большинство делегатов федерального съезда «Альтернативы для Германии» (АдГ) поддержали идею выхода ФРГ из Евросоюза. Результаты голосования будут отражены в программе АдГ. Эта партия была основана в 2013 году, но уже успела стать одной из ведущих политических сил в стране. Впрочем, как отмечают эксперты, реализовать свою программу в ближайшее время ей вряд ли удастся, поскольку другие крупные партии не планируют вступать с ней в коалицию. Кроме того, аналитики констатируют, что идея выхода из Евросоюза пока не пользуется популярностью среди граждан ФРГ.

Большинство делегатов прошедшего в Дрездене федерального съезда партии «Альтернатива для Германии» выступило за выход ФРГ из ЕС.

По данным агентства DPA, за соответствующую резолюцию отдали голоса более 550 присутствовавших.

«Мы считаем необходимым выход Германии из ЕС и создание нового европейского экономического сообщества», — приводит издание Bild фрагмент образца новой предвыборной программы АдГ.

Впрочем, глава партии Йорг Мойтен, который является членом Европейского парламента, высказался против такой идеи. Он считает, что нужно работать внутри ЕС совместно с другими партиями, такими, как партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Венгерский гражданский союз» (FIDESZ). По его мнению, АдГ ничего не достигнет, если заявит о своём желании выйти из Евросоюза, поэтому было бы «намного умнее» сотрудничать с другими партиями.

Йорг Мойтен

Reuters

© Hannibal Hanschke

Хэштег #Dexit (дексит — выход ФРГ из Евросоюза, по аналогии с брексит — выходом Великобритании из ЕС. — RT) в воскресенье стал одним из наиболее популярных в Twitter, пишет газета Die Welt.

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При этом некоторые политические силы раскритиковали прошедшее голосование. Так, заместитель председателя Свободной демократической партии Александр Граф Ламбсдорфф написал в своём Twitter, что выход ФРГ из Евросоюза стал бы «концом ЕС и внутреннего рынка, нашего важнейшего рынка экспорта».

Стоит напомнить, что в программе для европейских выборов, принятой два года назад, АдГ формулировала свою позицию по поводу возможного выхода из ЕС более осторожно.

«Если наши основополагающие инициативы по реформам не могут быть реализованы в существующей системе ЕС в разумные сроки, мы считаем необходимым выход Германии или упорядоченный роспуск Европейского союза и основание нового европейского экономического сообщества с общими интересами», — говорили в партии.

Так называемый дексит в соответствии с тогдашней позицией АдГ был бы возможен только после референдума по поводу выхода Германии из ЕС.

Амбициозные евроскептики

«Альтернатива для Германии», основанная в 2013-м, начала свою политическую жизнь относительно успешно, набрав на первых же выборах в бундестаг в 2013 году 4,7% голосов. Она не смогла преодолеть пятипроцентный проходной барьер, однако, как отмечают эксперты, довольно громко заявила о себе.

Уже на следующих парламентских выборах в 2017 году АдГ прошла в парламент, улучшив свои показатели почти в три раза: её тогда поддержали 12,6% избирателей. Для сравнения: победитель тех выборов, консервативный блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, набрал на выборах 33% голосов, а Социально-демократическая партия (СДПГ) — 20,5%.

При этом Альтернатива для Германии обошла ряд известных и более опытных политических организаций, например, Свободную демократическую партию (10,7%), «зелёных» (8,9%) и Левую партию (9,2%).

Идеологическая платформа «Альтернативы для Германии» позволяет отнести эту партию в разряд правых политических организаций. Членов АдГ в Европе считают евроскептиками, поскольку они критически относятся к проекту Европейского союза в его нынешнем формате, в частности, к евро.

Съезд партии «Альтернатива для Германии» в апреле 2021 года

Reuters

© Matthias Rietschel

Партия также скептически относится к современной экологической повестке в Германии. По мнению АдГ, цены на электроэнергию в стране слишком высокие, потому что потребителям приходится оплачивать субсидирование возобновляемой энергетики.

АдГ также уделяет много внимания демографии и проблемам миграции. В партии уверены, что ФРГ не должна допускать на свою территорию малообразованных людей из других стран, поскольку они не смогут приспособиться к современному обществу и не имеют шансов получить работу.

Как отмечают эксперты, именно призыв ограничить приём мигрантов способствовал росту популярности этой политической силы. Этот фактор имел особое значение во время миграционного кризиса, когда Европу захлестнула волна беженцев из Сирии. При этом канцлер Ангела Меркель, наоборот, выступала за то, чтобы Европа пустила к себе беженцев с Ближнего Востока.

Стоит отметить, что АдГ нередко выступает с критикой доминирующего в ФРГ внешнеполитического курса, в том числе в отношении России. Так, в декабре 2020 года АдГ раскритиковала санкционную политику ЕС и США в отношении РФ.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, в частности, что антироссийские санкции Евросоюза и ответные меры РФ нанесли заметный ущерб ФРГ — из-за них страна потеряла 60 тыс. рабочих мест.

Отличается позиция АдГ от политики официального Берлина и в вопросе Сирии. Так, в 2018 году партия подвергла сомнению доминировавшую в западном мире точку зрения, что правительство Башара Асада якобы было виновно в химической атаке в сирийской Думе.

Помимо этого, АдГ выступает за завершение строительства «Северного потока — 2». Об этом в марте 2021 года заявил сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель.

«Партия выдерживает жёсткую борьбу»

Как отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Игорь Максимычев, на сегодняшний день АдГ является «влиятельной консервативной партией, которая выступает против обострения отношений с Россией».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, успех АдГ во многом обусловлен тем, что она собирает так называемые протестные голоса.

«Альтернатива для Германии» выступает как общественный раздражитель, собирает протестные голоса тех, кто выступает против существующей политической системы, кто хочет перемен в стране», — пояснил Камкин в разговоре с RT.

Йорг Мойтен и Тино Крупалла на съезде партии

Reuters

© Matthias Rietschel

При этом, как считает Игорь Максимычев, внутри ФРГ АдГ находится в своего рода «изоляции».

«Доминирующие в Германии партии считают «Альтернативу для Германии» «нерукопожатной», поэтому любые её предложения встречаются яростным сопротивлением. Можно ожидать, что эти силы будут так же противодействовать и идее выхода ФРГ из ЕС», — предположил Максимычев в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Камкин.

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«Вступать в коалицию с АдГ отказываются другие партии, входящие в бундестаг, ландтаг. Её всячески пытаются ограничить, критикуют СМИ и политические тяжеловесы. Однако партия выдерживает жёсткую борьбу и сумела стать частью политического ландшафта. Уже сейчас избиратели достаточно массово голосуют за неё, особенно в Восточной Германии. Это серьёзный результат, учитывая, что партия молодая. Нельзя исключать, что данная сила медленно, но верно будет отвоёвывать электорат у политических тяжеловесов», — прогнозирует аналитик.

Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что в обозримой перспективе добиться выхода из Евросоюза «Альтернатива для Германии» вряд ли сможет. Сегодня эта идея не воспринимается в Германии всерьёз и не находит поддержки в руководстве самой партии.

Согласно опросу, проведённому в 2019 году Европарламентом, 10% немцев выступают за выход из ЕС. При этом 76% респондентов одобряют членство в Евросоюзе.

«Пока это невозможно, поскольку у Германии не ощущается воли к самостоятельной политике. Чтобы повторить путь Великобритании, нужна как раз твёрдая воля и большая база сторонников. Пока этого нет», — констатирует Игорь Максимычев.

Эту позицию разделяет и Александр Камкин.