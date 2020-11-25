«Зависимость от стратегических установок»: почему генсек НАТО заявил об уязвимости ЕС без поддержки США

ЕС не может обеспечить безопасность Европы в одиночку, ключевым условием защищённости европейцев от внешних угроз является американское военное присутствие. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что, если Европа выберет самостоятельный путь в сфере безопасности, это приведёт к её расколу. По мнению экспертов, заявление Столтенберга служит американским интересам: США используют альянс в качестве инструмента влияния на Европу. При этом, напоминают аналитики, европейские политики давно говорят о стратегической автономии ЕС, но Союз пока далёк от этой цели.

ЕС не способен защитить Европу без поддержки США, только присутствие американских военных гарантирует европейцам безопасность. Такое мнение высказал в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Отвечая на вопрос о том, следует ли Европе стать более независимой от США в оборонной области, Столтенберг заявил, что альтернатив трансатлантическому альянсу нет.

«Я согласен, что европейцы должны больше инвестировать в оборону. Но эти усилия никогда не позволят заменить трансатлантический альянс. Факт в том, что Европейский союз не сможет защитить Европу», — подчеркнул он.

Столтенберг пояснил, что после брексита 80% оборонного бюджета государств НАТО финансируется за счёт стран, не входящих в ЕС.

«Гарантия безопасности со стороны США, ядерное устрашение и присутствие американских войск в Европе абсолютно необходимы для обороны Европы. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой ослабит и НАТО, а также расколет Европу», — добавил он.

По мнению генсека Североатлантического альянса, есть также угроза, что разговоры о самостоятельности Европы подтолкнут США к сокращению поддержки ЕС.

«А если мы будем делать вид, что ЕС может в одиночку защитить Европу, возникает другой риск, — продолжил Столтенберг. — Политические силы в США, которые выступают против многосторонности и трансатлантического сотрудничества, используют это как повод для того, чтобы сократить обязательства перед Европой. Остаётся одно: сотрудничать».

Йенс Столтенберг

© Francois Lenoir/Reuters

Эксперты отмечают, что подобные заявления являются частью обычной для руководства НАТО риторики. Как пояснил в комментарии RT начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков, сегодня в альянсе опасаются, что страны ЕС сократят расходы на оборону по линии НАТО, поэтому Столтенберг делает акцент на важности военного блока для европейских партнёров.

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Похожей точки зрения придерживается профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. По его словам, в рамках сложившейся системы Европа получает гарантии безопасности от США. Для Вашингтона этот курс является строго неизменным, поскольку относится к основополагающим принципам американской внешней стратегии.

«В США понимают, что именно НАТО стал тем инструментом, который позволяет американцам участвовать в европейских делах, включая военную и международную политику. Также система трансатлантического диалога обеспечивает реализацию целей США в области безопасности», — отметил эксперт в комментарии RT.

В ноябре 2019 года Йенс Столтенберг уже выступал с похожим заявлением. В интервью испанскому изданию El Pais генсек НАТО заявил, что Евросоюз не может защитить себя самостоятельно и должен оставаться в альянсе с другими государствами. Столтенберг подчеркнул тогда, что ЕС не в состоянии заменить собой Североатлантический альянс, а путь самостоятельности может обернуться для Европы распадом.

«Любая попытка отдалить Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу», — заявил тогда Столтенберг.

Европейский протест

Однако в Европе далеко не все согласны с подобными прогнозами. В ноябре 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в плачевном состоянии. В интервью изданию The Economist французский лидер отметил, что симптомом кризиса альянса стали события в Сирии, где США не поддержали операцию Турции, начатую без согласования с партнёрами Анкары по НАТО.

Ещё одной проблемой Макрон назвал тот факт, что Европа забывает о том, что является сообществом, но воспринимает себя в качестве рынка.

Эммануэль Макрон

Reuters

© Ludovic Marin

«Ввиду непостоянства нашего американского партнёра и нарастающего напряжения постепенно упрочивается идея создания механизма европейской безопасности... Я бы добавил, что в какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО, — заявил Макрон. — Мне кажется, что сейчас происходит смерть мозга НАТО. Надо трезво оценивать ситуацию».

По словам французского лидера, Европа должна обрести независимость в сфере безопасности, а также в областях, имеющих стратегическое значение.

О необходимости наращивания оборонного потенциала Европы заявила в ноябре 2019 года и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По словам политика, Европа должна выучить «язык силы».

«Европейцам не занять уверенных позиций в мире одной лишь «мягкой силой». Европа должна учиться также языку силы», — подчеркнула фон дер Ляйен, выступая на мероприятии, организованном фондом имени Конрада Аденауэра.

Она пояснила, что имеет в и виду «наращивание собственных мускулов» там, где долгое время Европа полагалась на других — например, в области безопасности.

О том, что Европа должна иметь возможности для отстаивания собственных интересов в ноябре 2020 года заявил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Стратегическая автономия не является чем-то экстраординарным. Это просто взрослая жизнь ЕС, который долго спал под защитным зонтиком Соединённых Штатов», — подчеркнул он в беседе с ведущими европейскими СМИ.

Боррель добавил, что речь идёт об автономии не только в оборонной области. Еврочиновник также пояснил, что многие угрозы, с которыми сталкивается Брюссель, находятся за пределами компетенций Североатлантического альянса.

Затягивающая зависимость

Дискуссия вокруг идеи создания общеевропейской армии ведётся достаточно давно. Ещё в 1963 году Франция и Германия подписали Елисейский договор о примирении и дружбе, предусматривавший сотрудничество в оборонной сфере.

К началу 1990-х годов на основе германо-французского партнёрства был создан Европейский корпус (Eurocorps). Впоследствии к нему присоединились другие страны Европы.

Новый импульс инициативы по созданию единых вооружённых сил Европы получили благодаря Эммануэлю Макрону, который активно отстаивает идею оборонной независимости ЕС.

Элементами этого курса Евросоюза стало создание в 2017 году Европейского оборонного фонда, а также учреждение программы Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO). К программе присоединились 25 государств — членов ЕС.

Бойцы Eurocorps

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© Eurocorps

В ноябре 2019 года Совет Евросоюза расширил количество совместных проектов по линии PESCO — с 34 до 47. Часть новых направлений связаны с вопросами кадровой подготовки в таких областях, как кибербезопасность, химическая, биологическая, радиологическая и ядерная безопасность. Другие проекты призваны улучшить координацию и укрепление коллективного оборонного потенциала Евросоюза.

По мнению Сергея Ермакова, сегодня Евросоюз всерьёз делает ставку на европейскую консолидацию в оборонной сфере и реализует совместные программы.

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«Но экономический кризис ставит эти проекты под вопрос. Налицо некоторое соперничество между ЕС и НАТО. Альянс делает всё, чтобы сохранить за собой главную роль. И за этими устремлениями стоят серьёзные политические и военные амбиции, серьёзное американское влияние. Поэтому в нынешних условиях США и НАТО смогут переломить европейскую тенденцию, направленную на выстраивание оборонной автономии Европы. Американцы будут и дальше держать руку на пульсе европейской обороны», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Дмитрий Данилов. По словам эксперта, общеевропейские оборонные проекты продвигаются успешно, хотя пандемия коронавируса и внесла свои коррективы. Однако зависимость Евросоюза от НАТО сейчас столь глубока, что европейские правительства вряд ли смогут выстроить собственную оборону без опоры на Североатлантический альянс, считает эксперт.