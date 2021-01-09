Потеря связи через четыре минуты после взлёта: в Индонезии потерпел крушение Boeing 737 с 53 пассажирами на борту

В Яванском море потерпел крушение Boeing 737-524 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Самолёт начал быстро терять высоту после взлёта, связь с ним была утеряна через четыре минуты после того, как судно поднялось в воздух. В Министерстве транспорта Индонезии утверждают, что лайнер упал недалеко от острова Лаки. На место прибыли корабли морской и береговой охраны республики, а также водолазы ВМС Индонезии. Из-за сложных погодных условий и волнения на море они смогут приступить к работе лишь на следующий день.

Пассажирский самолёт индонезийской компании Sriwijaya Air потерпел крушение в Яванском море 9 января. Boeing 737-524 выполнял рейс из Джакарты в город Пантианак.

Как рассказал министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади, лайнер упал неподалёку от острова Лаки. На борту лайнера находились 65 человек, среди которых 53 пассажира и 12 членов экипажа.

Из данных портала Flightradar 24 следует, что самолёт потерял 10 тыс. футов (около 3 км) высоты примерно за минуту. Связь с судном была потеряна примерно через четыре минуты после взлёта.

СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов и местные жители обнаружили предполагаемое место падения. Так, были найдены детали, которые могут принадлежать лайнеру.

В индонезийских изданиях также появились фотографии и видеоролики, предположительно снятые неподалёку от места крушения самолёта. На этих материалах фигурировали люди, которые демонстрировали обломки и жгуты проводов, якобы принадлежащие Boeing 737-524 компании Sriwijaya Air.

Позднее стало известно, что семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии прибыли на место предполагаемого крушения самолёта.

«Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолёта», — цитирует ТАСС сообщение Министерства транспорта Индонезии.

Кроме того, около 40 водолазов ВМС Индонезии начнут поиск жертв крушения Boeing 737-524 в воскресенье, 10 января. По данным индонезийских СМИ, начало операции отложено из-за неблагоприятной погоды и наступления темноты. Кроме того, работе подводников мешают волны, высота которых достигает двух метров.

Представители ВМС также сообщили, что определён предварительный район крушения самолёта, однако потребуется проверка координат.

СМИ сообщают со ссылкой на заместителя главы отделения по операциям и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанга Сурио Аджи, что самолет не подавал аварийных сигналов.

«Нам нужно определить, почему он не передал сигнал... Австралия также не получила сигнал. Поэтому поисково-спасательное управление всё ещё пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк не передал сигнал», — приводит его слова РИА Новости.

Согласно данным Flightradar24, разбившийся лайнер индонезийских авиалиний совершил свой первый полёт в мае 1994 года в составе американской авиакомпании Continental Airlines. В распоряжение Sriwijaya Air самолёт поступил в 2012 году.

Представители Boeing подтвердили, что компания проинформирована об инциденте.

«Мы в курсе о сообщениях СМИ из Джакарты и внимательно следим за ситуацией. Мы пытаемся собрать больше информации», — цитирует РИА Новости слова представителя Boeing Даны Саллум.

По предварительным данным, российских граждан на борту потерпевшего крушение лайнера не было. Об этом заявили в посольстве России в Индонезии.

«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — говорится в публикации дипломатического представительства, опубликованной в Facebook.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо. Российский лидер в своём письме попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

«Примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение у побережья Явы», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Напомним, крупная авиакатастрофа произошла в Индонезии в 2018 году. Самолёт Boeing 737-MAX с 189 пассажирами на борту потерпел крушение. Лайнер запрашивал возвращение в аэропорт, но примерно через 15 минут пропал с радаров. Никто из находившихся на борту не выжил.

По результатам проведённого расследования инцидента стало известно, что к аварии привела одна из бортовых систем самолёта. После похожего инцидента с Boeing 737-MAX в Эфиопии полёты этих самолётов приостановили. Коммерческие рейсы на этих воздушных суднах возобновили только в декабре 2020 года.