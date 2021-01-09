Жители Индонезии сообщили о частях самолёта в Яванском море

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Жители Индонезии сообщили о «двух взрывах» и обнаружении в Яванском море обломков самолёта, передаёт CNN Indonesia. Как рассказал житель округа Серибу, местные рыбаки нашли в воде часть фюзеляжа.
Жители Индонезии сообщили о частях самолёта в Яванском море
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«Изначально я получил сообщения от рыбаков, что с двух лодок видели взрыв посреди моря во время дождя», — сказал телеканалу местный житель.

По его словам, в воде нашли части самолёта, провода, сиденья и фрагменты одежды.

9 января власти Индонезии начали поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты.

Речь идёт о пассажирском самолёте Boeing 737-500, который следовал в город Понтианак на острове Калимантан.

Посольство России проверяет информацию о возможном нахождении россиян на борту.

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