Жители Индонезии сообщили о частях самолёта в Яванском море
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«Изначально я получил сообщения от рыбаков, что с двух лодок видели взрыв посреди моря во время дождя», — сказал телеканалу местный житель.
По его словам, в воде нашли части самолёта, провода, сиденья и фрагменты одежды.
SJ182 Hilang, Warga Pulau Seribu Dengar Dua Kali Ledakan https://t.co/LxcNMeVqkH— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) January 9, 2021
9 января власти Индонезии начали поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты.
Речь идёт о пассажирском самолёте Boeing 737-500, который следовал в город Понтианак на острове Калимантан.
Посольство России проверяет информацию о возможном нахождении россиян на борту.