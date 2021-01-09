Посольство проверяет данные о россиянах на пропавшем в Индонезии Boeing

Посольство России проверяет информацию о возможном нахождении россиян на борту самолёта индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который пропал с радаров после вылета из Джакарты.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

«Какой-либо информации (о россиянах. — RT) нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждём ответа от них. Да, (информация о россиянах. — RT) проверяется», — сказал он.

Ранее власти Индонезии начали поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты.

Речь идёт о пассажирском самолёте Boeing 737-500, который следовал в город Понтианак на острове Калимантан.

Согласно данным Flightradar24, самолёт пропал с радаров спустя 4 минуты после вылета и менее чем за минуту потерял более 3 тыс. метров высоты.