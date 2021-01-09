Посольство проверяет данные о россиянах на пропавшем в Индонезии Boeing

Короткая ссылка
Посольство России проверяет информацию о возможном нахождении россиян на борту самолёта индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который пропал с радаров после вылета из Джакарты.
Посольство проверяет данные о россиянах на пропавшем в Индонезии Boeing
  • © Владимир Сергеев
  • РИА Новости

Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.

«Какой-либо информации (о россиянах. — RT) нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждём ответа от них. Да, (информация о россиянах. — RT) проверяется», — сказал он.

Ранее власти Индонезии начали поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты.

Речь идёт о пассажирском самолёте Boeing 737-500, который следовал в город Понтианак на острове Калимантан.

Согласно данным Flightradar24, самолёт пропал с радаров спустя 4 минуты после вылета и менее чем за минуту потерял более 3 тыс. метров высоты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить