Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737

Поисково-спасательное агентство Индонезии сообщило, что начало поисковую операцию после потери связи с рейсом Sriwijaya Air, вылетевшим из Джакарты, передаёт Bloomberg.

BREAKING: The plane lost contact with Indonesia’s aviation authorities shortly after taking off from Jakarta https://t.co/nA0BN4FNx9 — Bloomberg (@business) January 9, 2021

Как пишет South China Morning Post, самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в город Понтианак на острове Калимантан.

Пресс-секретарь Минтранса Адита Иравати рассказала, что власти начали расследование по данному факту.

«На данный момент мы расследуем и согласовываем этот вопрос с Поисково-спасательным агентством и Национальным комитетом по безопасности на транспорте. Мы опубликуем больше информации по мере развития», — сказала она.

Согласно данным Flightradar24, самолёт пропал с радаров спустя 4 минуты после вылета и менее чем за минуту потерял более 3 тыс. метров высоты.