Диспетчеры в Индонезии потеряли связь с пассажирским Boeing 737
- Reuters
BREAKING: The plane lost contact with Indonesia’s aviation authorities shortly after taking off from Jakarta https://t.co/nA0BN4FNx9— Bloomberg (@business) January 9, 2021
Как пишет South China Morning Post, самолёт Boeing 737-500 вылетел из Джакарты и следовал в город Понтианак на острове Калимантан.
Пресс-секретарь Минтранса Адита Иравати рассказала, что власти начали расследование по данному факту.
«На данный момент мы расследуем и согласовываем этот вопрос с Поисково-спасательным агентством и Национальным комитетом по безопасности на транспорте. Мы опубликуем больше информации по мере развития», — сказала она.
Согласно данным Flightradar24, самолёт пропал с радаров спустя 4 минуты после вылета и менее чем за минуту потерял более 3 тыс. метров высоты.