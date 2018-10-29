После крушения Boeing в Индонезии никто не выжил

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После крушения самолёта Boeing 737 MAX у берегов Индонезии выживших нет. Об этом РИА Новости заявил представитель национального агентства по преодолению ЧС.
После крушения Boeing в Индонезии никто не выжил
  • AFP

«В результате крушения выживших нет», — сказал он.

По его словам, обнаружено тело одного погибшего пассажира самолёта.

По данным газеты The Jakarta Post, на борту лайнера находились в том числе правительственные чиновники. 

Самолёт пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. На его борту находились 189 человек.

Как стало известно, экипаж запрашивал возвращение в аэропорт перед тем, как самолёт исчез с радаров.

Власти страны опубликовали видео с места крушения

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