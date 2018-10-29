После крушения Boeing в Индонезии никто не выжил
- AFP
«В результате крушения выживших нет», — сказал он.
По его словам, обнаружено тело одного погибшего пассажира самолёта.
По данным газеты The Jakarta Post, на борту лайнера находились в том числе правительственные чиновники.
Самолёт пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. На его борту находились 189 человек.
Как стало известно, экипаж запрашивал возвращение в аэропорт перед тем, как самолёт исчез с радаров.
Власти страны опубликовали видео с места крушения.