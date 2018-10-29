На борту потерпевшего катастрофу в Индонезии самолёта находились 189 человек

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RT
На борту самолёта авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии, находились 189 человек. Boeing 737 MAX пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг.
На борту потерпевшего катастрофу в Индонезии самолёта находились 189 человек
  • Reuters

Об этом сообщает Detik со ссылкой на представителя экстренных служб страны.

«Мы ещё не знаем, есть ли выжившие, мы надеемся, что есть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолёта авиакомпании Lion Аir.

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