На борту потерпевшего катастрофу в Индонезии самолёта находились 189 человек
На борту самолёта авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение в Индонезии, находились 189 человек. Boeing 737 MAX пропал с радаров примерно через 13 минут после вылета из аэропорта. Лайнер выполнял внутренний рейс по маршруту Джакарта – Панкалпинанг.
- Reuters
Об этом сообщает Detik со ссылкой на представителя экстренных служб страны.
«Мы ещё не знаем, есть ли выжившие, мы надеемся, что есть», — сказал он.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолёта авиакомпании Lion Аir.
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