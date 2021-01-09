Что известно об исчезновении с радаров Boeing 737 Sriwijaya Air

В субботу, 9 января, в районе 10:40 мск пропала связь с самолётом Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air. Лайнер выполнял рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак. По данным СМИ, на борту находились несколько десятков человек, в том числе дети. По неподтверждённым данным, самолёт упал в воду, уже найдены обломки и останки погибших.

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