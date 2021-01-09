Что известно об исчезновении с радаров Boeing 737 Sriwijaya Air
- globallookpress.com
- © Markus Mainka/picture alliance
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09 января 2021
Российских граждан, по предварительным данным, не было на борту самолёта авиакомпании Sriwijaya Air.
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Обстановка в аэропорту Джакарты после пропажи пассажирского Boeing 737-500 с диспетчерских радаров.
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Экстренные службы Индонезии сообщают, что обломки Boeing найдены у берегов Джакарты.
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Индонезийские СМИ начали публиковать снимки, на которых, предположительно, изображены обломки пропавшего с радаров самолёта.
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В посольстве РФ в Индонезии сообщили РИА Новости, что информации о возможном нахождении россиян на борту пропавшего с радаров самолёта пока нет.
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Согласно данным сервиса отслеживания авиатрафика Flightradar24, самолёт потерял более 3 км высоты менее чем за минуту.
Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dzpic.twitter.com/MAVfbj73YN— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021
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Агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное телевидение сообщило, что самолёт упал в воду, уже найдены обломки и останки погибших.
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По информации СМИ, на борту самолёта находились около 60 человек, в том числе дети.
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Сообщается, что это произошло спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Авиалайнер выполнял рейс SJ182 в Понтианак.
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В субботу, 9 января, около 10:40 мск с радаров пропал самолёт Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air.