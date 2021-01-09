Что известно об исчезновении с радаров Boeing 737 Sriwijaya Air

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Сергей Орлов, Сергей Гусаров
В субботу, 9 января, в районе 10:40 мск пропала связь с самолётом Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air. Лайнер выполнял рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак. По данным СМИ, на борту находились несколько десятков человек, в том числе дети. По неподтверждённым данным, самолёт упал в воду, уже найдены обломки и останки погибших.
Что известно об исчезновении с радаров Boeing 737 Sriwijaya Air
  • globallookpress.com
  • © Markus Mainka/picture alliance
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Автообновление

  • 09 января 2021

    Российских граждан, по предварительным данным, не было на борту самолёта авиакомпании Sriwijaya Air.

  • Обстановка в аэропорту Джакарты после пропажи пассажирского Boeing 737-500 с диспетчерских радаров.

  • Экстренные службы Индонезии сообщают, что обломки Boeing найдены у берегов Джакарты.

  • Индонезийские СМИ начали публиковать снимки, на которых, предположительно, изображены обломки пропавшего с радаров самолёта.

  • В посольстве РФ в Индонезии сообщили РИА Новости, что информации о возможном нахождении россиян на борту пропавшего с радаров самолёта пока нет.

  • Согласно данным сервиса отслеживания авиатрафика Flightradar24, самолёт потерял более 3 км высоты менее чем за минуту.

  • Агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное телевидение сообщило, что самолёт упал в воду, уже найдены обломки и останки погибших. 

  • По информации СМИ, на борту самолёта находились около 60 человек, в том числе дети.

  • Сообщается, что это произошло спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Авиалайнер выполнял рейс SJ182 в Понтианак.

  • В субботу, 9 января, около 10:40 мск с радаров пропал самолёт Boeing 737-500 индонезийской компании Sriwijaya Air.

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