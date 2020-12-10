Boeing 737 Max вернулся к коммерческим полётам

Самолёт Boeing 737 MAX впервые совершил коммерческий рейс спустя полтора года после того, как все лайнеры этого типа прекратили полёты.

Как пишет Associated Press, принадлежащий крупнейшей в Бразилии авиакомпании Gol авиалайнер Boeing 737 MAX выполнил коммерческий рейс из Сан-Паулу в Порту-Алегри.

Отмечается, что Gol расконсервирует все семь принадлежащих ей Boeing 737 MAX для использования на внутренних маршрутах.

В компании отметили, что провели необходимые проверки безопасности.

В декабре 2019 года в Boeing сообщили о планах приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020-го.

В марте 2019 года в результате крушения самолёта данного типа авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море в Индонезии. В результате ЧП погибли 189 человек.

В связи с инцидентами Росавиация закрыла воздушное пространство России для лайнеров Boeing 737 MAX.