Семь кораблей береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения лайнера

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Семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море. 
Семь кораблей береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения лайнера
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта страны.

«Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолёта», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.

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