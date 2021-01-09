Семь кораблей береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения лайнера
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта страны.
«Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолёта», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.
Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.