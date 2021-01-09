Семь кораблей береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения лайнера

Семь патрульных кораблей морской и береговой охраны Индонезии прибыли в район крушения лайнера авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта страны.

«Корабли находятся в данном районе, они начнут поиски обломков самолёта», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737-500, который следовал из Джакарты в Понтианак, разбился в Яванском море около острова Лаки.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади заявил, что на борту разбившегося лайнера авиакомпании Sriwijaya Air находились 65 человек.