Проверка на лояльность: каковы перспективы проекта оборонного бюджета США на преодоление вето Трампа в сенате

Нижняя палата конгресса США преодолела вето президента и повторно проголосовала за принятие проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Демократы призывают республиканцев в сенате последовать этому примеру и одобрить документ. Ранее законопроект заблокировал Дональд Трамп, потребовав, чтобы в него был внесён пункт об ответственности социальных сетей за контент пользователей, а также ряд других изменений. Хотя у Республиканской партии большинство в сенате, эксперты сомневаются, что верхняя палата поддержат позицию уходящего президента США.

Палата представителей конгресса США преодолела вето президента и повторно проголосовала за принятие проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. В поддержку документа NDAA (National Defense Authorization Act) проголосовали 322 конгрессмена, против — 87.

Чтобы преодолеть президентское вето, законодателям нужно было набрать две трети голосов. К демократам, имеющим большинство в конгрессе, присоединились также 109 республиканцев.

Чтобы законопроект вступил в силу, требуется его одобрение сенатом, где большинство мест у республиканцев. В Демпартии надеются, что верхняя палата присоединится к принятому решению. Лидер демократов в палате представителей Стени Хойер уже выразил мнение, что сенат последует примеру нижней палаты и преодолеет вето Трампа.

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Для этого нужно две трети голосов обеих палат парламента. Как ранее сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл, верхняя палата соберётся 29 декабря, чтобы рассмотреть вопрос преодоления вето президента.

«Ключевые меры защиты мира»

Глава комитета по вооружённым силам палаты представителей Адам Смит обратился к сенату с призывом преодолеть вето и принять оборонный бюджет.

«По итогам сегодняшнего голосования в палате представителей я настоятельно призываю лидера большинства Митча Макконнела оперативно рассмотреть этот вопрос в сенате», — говорится в обращении конгрессмена.

Смит уверен, что «несмотря на наличие процедурных препятствий», законодатели смогут преодолеть вето «не из политических соображений, а из-за тех преимуществ, которые имеет закон «О бюджетных ассигнованиях на национальную оборону».

С похожим заявлением выступила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, раскритиковавшая решение Дональда Трампа.

«Бездумное по своему характеру вето президента лишило бы наших военнослужащих надбавки за работу в опасных условиях, наши семьи — оплачиваемых отпусков по уходу за ребёнком, социального обеспечения детей, улучшения жилищных условий и медицинского обслуживания, а наших ветеранов — льгот», — говорится в её заявлении.

Нэнси Пелоси

Reuters

© Jonathan Ernst

По словам Пелоси, такое решение могло бы «безосновательно» лишить США и их союзников «ключевых мер защиты мира и безопасности», в том числе кибербезопасности, в результате чего страна могла бы подвергнуться «масштабной атаке».

Ранее, 27 декабря, глава Белого дома опубликовал заявление, посвящённое вопросу оборонного бюджета, а также требованию увеличить выплаты гражданам, потерявшим доход из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, Трамп заблокировал принятие пакета мер помощи экономике в связи с пандемией, потребовав увеличить выплаты американцам с запланированных $600 до $2000.

Это требование президента получило поддержку со стороны демократов в конгрессе. Палата представителей проголосовала 28 декабря за увеличение государственных пособий. Этот законопроект теперь также поступит на рассмотрение в сенат.

«Кроме того, конгресс обязуется пересмотреть, отменить или существенным образом изменить раздел 230 (закона «О соблюдении приличий в средствах коммуникации» 1996 года. — RT), из-за которого технологические гиганты столь несправедливым образом получают выгоду в ущерб американскому народу», — заявил глава Белого дома.

Конгрессмены отказались от полной отмены статьи 230 указанного закона в рамках NDAA, хотя и отметили необходимость обсуждения возможного пересмотра этого раздела.

Скрытая позиция

Напомним, проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год был одобрен большинством голосов в сенате ещё 11 декабря, ранее документ получил поддержку палаты представителей.

Законопроект предполагает выделение на оборонные нужды порядка $740 млрд, из которых большая часть средств — $635,5 млрд будут направлены на основные потребности Пентагона. Речь идёт, в частности, о тратах на зарубежные операции и модернизацию ядерных арсеналов. Также планируется повысить зарплаты военнослужащих и обновить оборудование.

Военнослужащие армии США

Reuters

© Bryan Woolston

Документ предписывает провести более тщательный анализ последствий вывода американского контингента из ФРГ, Афганистана и Южной Кореи. Также речь идёт об ограничении финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

В законопроект также включены пункты об ужесточении санкций против российских газовых проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, документ обязывает власти ввести санкции против Турции за покупку у России установок С-400.

Одно из положений документа, возмутившее главу Белого дома, касается переименования американских военных баз, названных в честь деятелей Конфедерации.

Эксперты отмечают, что если демократы поддерживают идею переименования, то среди республиканцев мнения разделились. Однако даже те из республиканцев, которые согласны с Трампом, вряд ли решатся открыто высказать свою позицию, полагает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Многие республиканцы не говорят открыто о своей позиции, если она идёт вразрез с мейнстримом», — заявил собеседник RT.

Минимальные шансы

Ещё одной причиной президентского вето стал отказ законодателей удовлетворить требование Трампа и внести в оборонный бюджет положение о пересмотре параграфа 230 закона «О соблюдении приличий в сфере коммуникаций». Эта статья освобождает социальные сети от ответственности за контент, который размещают пользователи.

Дональд Трамп настаивает на пересмотре этого порядка. Как ранее заявил президент, в своём нынешнем виде раздел 230 «способствует распространению дезинформации в интернете со стороны иностранных субъектов», что создаёт угрозу национальной безопасности.

Логотипы социальных сетей на экране смартфона

Reuters

© Kai Pfaffenbach

Хотя в целом республиканцы согласны с Трампом по вопросу параграфа 230, многие полагают, что изменения следует вносить при помощи других законодательных инструментов, а не черезNDAA. Такое мнение, к примеру, высказал председатель комитета сената по вооружённым силам Джим Инхоф.

По словам Константина Блохина, претензии Трампа к социальным сетям имеют под собой вполне практическую почву.

«Социальные сети стали важным элементом политики по манипуляции сознанием общества, удобным инструментом для достижения политических целей. Именно через соцсети можно подготовить информационную почву для каких-то крупных решений, включая военные», — отметил эксперт.

Аналогичной точки зрения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Сегодня соцсети становятся мощным инструментом борьбы за умонастроения. И в последнее время этот инструмент использовался именно против Трампа. Поэтому сейчас он хочет сделать так, чтобы против них можно было возбуждать уголовные дела», — отметил эксперт в беседе с RT.

Ещё одна претензия Трампа к нынешней редакции NDAA связана с урезанием средств, выделяемых на строительство военных объектов, которые могут использоваться в случае чрезвычайной ситуации.

Однако шансов реализовать свои требования у главы Белого дома мало, считают эксперты.

«Скорее всего, сенат последует примеру палаты представителей и преодолеет вето. Возможно, что своим вето Трамп пытался проверить республиканскую фракцию на лояльность по отношению к себе. Но проверка вряд ли удастся», — считает Владимир Васильев.

Дональд Трамп

Reuters

© Cheriss May

Константин Блохин также выразил мнение, что сенат в ходе грядущего голосования, скорее всего, преодолеет вето главы государства по вопросу принятия оборонного бюджета.

«Трамп хочет показать, что он пока ещё остаётся действующим президентом, пытается ухудшить условия для старта Байдена. Но для сенаторов и конгрессменов Трамп — отработанный материал. Многие республиканцы смотрят на Байдена, как на нового президента и готовятся работать с ним. Они начали подстраиваться под будущую администрацию, как только стало ясно, что Байден выиграл выборы. Трампа же они воспринимают как «хромую утку», — подытожил эксперт.