«Пропагандистское клише»: что стоит за угрозами Байдена в адрес России за «вмешательство» в президентские выборы

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от демократов Джо Байден пообещал России «последствия» за «нарушение суверенитета» США, в очередной раз обвинив Москву во «вмешательстве» в американские электоральные процессы. При этом никаких доказательств этому политик не привёл. Эксперты считают, что, вновь поднимая тему о российском «вмешательстве», Байден пытается «выслужиться перед либеральным истеблишментом».

Бывший вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Демпартии Джо Байден в ходе интервью телеканалу NBC пообещал России «последствия» за предполагаемое «вмешательство» в американские выборы.

«Владимиру Путину я бы сказал следующее: если меня изберут, я этого так не оставлю. Потому что речь идёт о нарушении нашего суверенитета. Об этом я со всей ясностью заявлял ранее, заявляю и сейчас», — подчеркнул политик, отвечая на вопрос, что бы он сказал Путину по теме «российского вмешательства в выборы, совершаемого для того, чтобы навредить» Байдену и «создать обстановку хаоса».

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Он также напомнил, что во время своего участия в работе трансатлантической комиссии, «которую учредили в связи с выборами в Европе», пообещал не мириться с каким-либо «вмешательством извне».

«Я взял на себя данное обязательство, мои коллеги — тоже, а вот действующий президент отказывается это делать. Отказывается брать на себя данное обязательство. Он бы предпочёл, чтобы Владимир Путин и дальше следовал своему курсу. Я же обещаю, что будут последствия. В случае моей победы будут последствия — последствия вмешательства в наши суверенные дела», — подчеркнул Байден.

С похожими угрозами в адрес России экс-вице-президент выступал и в июле. Тогда в его письменном заявлении, опубликованном на платформе Medium, говорилось, что Россия якобы «не оставила попыток вмешательства в демократические процессы» США. По словам Байдена, несмотря на «бездействие» Трампа, враги Соединённых Штатов не должны чувствовать себя безнаказанно.

«Именно поэтому сегодня я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства: если меня изберут президентом, иностранное вмешательство в наши выборы будет мною расцениваться как враждебный акт, который значительно повлияет на отношения между США и властями страны, совершающей такое вмешательство», — отмечал тогда кандидат в президенты США.

В заявлении также уточняется, что «последствиями» попыток повлиять на исход голосования в США могут быть «санкции в отношении финансового сектора, замораживание активов, меры реагирования в киберпространстве и разоблачение противоправных действий».

Праймериз в Майами

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© Marco Bello

Антироссийский тренд

Напомним, на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй во время выступления в палате представителей заявил об «очень активных» попытках России повлиять на выборы в США в 2020 году. Вместе с тем Рэй признал, что каких-либо кибератак со стороны России на связанную с голосованием инфраструктуру не зафиксировано. По словам главы Федерального бюро расследований, главная цель российской стороны — «очернить» Байдена.

При этом ранее, в начале сентября, ФБР и Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) выпустили совместное заявление, в котором отмечалось, что кибератак на электронную инфраструктуру выборов в США выявлено не было. Было также указано, что «предварительные непроверенные заявления» о стороннем влиянии на голосование следует рассматривать «со здравой долей скептицизма».

Стоит отметить, что это заявление было обнародовано после того, как сразу несколько политиков-демократов выступили с серией обвинений в адрес России во «вмешательстве» в текущую президентскую кампанию.

Помимо Байдена, об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на видеосеминаре «Атлантического совета»*. По её словам, Москва якобы «вновь пытается поддержать Дональда Трампа и помочь ему переизбраться».

Обвинил Россию во «вмешательстве» и директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина. Как он отметил, российская сторона предпринимает попытки «очернить» Байдена, а «некоторые связанные с Кремлём субъекты» якобы стремятся улучшить положение Трампа, используя для этих целей соцсети и российское телевидение.

Кроме того, в совместном заявлении спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и главы комитета по разведке Адама Шиффа говорится, что РФ якобы «активно предпринимает ряд мер, чтобы подорвать президентские выборы и обеспечить исход, который Кремль считает наиболее отвечающим его интересам».

Напомним, российская сторона не раз категорически отрицала обвинения в предполагаемом вмешательстве в голосование на территории Соединённых Штатов. Как заявил в конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва «никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира», в том числе и в США.

Символика Белого дома

© Leah Millis/Reuters

«Выслужиться перед истеблишментом»

Между тем на высказывания Байдена отреагировали в России. Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв назвал такую риторику «дежурной «мантрой».



«Всё это продолжится при любом президенте США, и любое вмешательство, даже если бы были желание и возможность (а ни того, ни того у нас нет), теряет всякий смысл. Для нас выгоднее было бы, чтобы выборы уже наконец состоялись, ведь тогда, надеюсь, будет поменьше поводов для вашингтонских политиков «оттаптываться» на России. А может, и поменьше станет разного рода международных инцидентов, всевозможных вмешательств, отравлений, кибератак и т.п.», — написал Косачёв на своей странице в Facebook.

По его мнению, сейчас и Трамп, и Байден «стелят соломку» на случай поражения».

«Байден решил явно включить старую «пластинку» 2016 года и обвинить во всём внешнее вмешательство», — пояснил Косачёв.

Аналогичной точки зрения придерживаются и аналитики. По их мнению, Джо Байден просто «повторяет устоявшееся пропагандистское клише демократов».

«Эта тема педалируется представителями Демпартии с 2016 года по сей день, чтобы обвинять Трампа в том, что он чуть ли не русский агент и стал президентом благодаря этому пресловутому российскому «вмешательству», — напомнил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

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Угрожая России «последствиями» за предполагаемое вмешательство, Байден хочет «выслужиться перед либеральным истеблишментом», полагает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Он пытается показать, что мстит за поражение Клинтон и победу Трампа. Кроме того, он выступает с такими заявлениями и в рамках подготовки к своему же проигрышу, поскольку понимает, что вероятность успеха Трампа велика. Поэтому уже сейчас он пытается делегитимизировать возможную победу действующего главы Белого дома, заявляя о якобы каких-то манипуляциях со стороны России», — отметил аналитик в беседе с RT.

При этом он считает, что в случае победы Байдена на выборах демократы всё равно будут говорить, что Россия вмешивалась, но все попытки такого рода были предотвращены.

«Они станут заявлять, что Россия не смогла повлиять на исход выборов. Ведь если они продолжат сообщать об обратном, то получается, что тогда и Байден будет нелегитимен как президент», — считает эксперт.

С его точки зрения, в случае прихода Байдена к власти Вашингтон может усилить внешнеполитическое давление на Москву.

«Тут будут и новые санкции, и психологические приёмы, и поддержание мифа о российской угрозе внутри США. Кроме того, американская сторона попытается как-то консолидировать союзников на основе антироссийской политики. Курс, направленный на противодействие Москве, будет превалировать», — прогнозирует Блохин.

Белый дом

Reuters

© Erin Scott

«Уязвима для махинаций»

Стоит отметить, что действующий президент США Дональд Трамп, в свою очередь, считает, что наибольшая опасность для выборов исходит именно от демократов, которые, по его мнению, будут прибегать к махинациям во время голосования.

«Мы проиграем выборы, только если они (демократы. — RT) будут жульничать. Мы не можем им этого позволить — на карту поставлена наша страна. Ведь эти люди её разрушат, а мы не можем такого допустить. Это жульничество. Они это знают, СМИ это знают, но не хотят освещать. Они отлично знают, что будет происходить. И я тоже. А демократы лучше всех нас знают, что будет происходить. Но мы не можем этого позволить — если вы что-нибудь увидите, вы должны об этом сообщить», — сказал Трамп.

Аналитики, со своей стороны, констатируют, что система голосования в США «действительно плохо защищена и уязвима для махинаций, в том числе и со стороны Демпартии».

«По мере приближения выборов демократы будут ещё более ожесточённо использовать различные способы дискредитации Трампа. И заключительным этапом всей этой кампании могут стать фальсификации во время выборов. Система голосования в США и так непрозрачна и архаична, а если выборы будут проходить ещё и преимущественно по почте, то вероятность нарушений сильно возрастёт», — заявил Константин Блохин.

По прогнозу Владимира Батюка, сейчас, когда предвыборная кампания вышла на финишную прямую, «демократы не станут менять свои темы и инструменты».

«Они достаточно обкатаны за это время и отработаны пропагандистской машиной Демпартии. И фальсификации тут — не исключение», — говорит аналитик.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.