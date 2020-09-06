«Ситуация остаётся очень нестабильной»: как экономические показатели США повлияют на выборы президента

Президент США Дональд Трамп уверен, что ситуация в американской экономике налаживается после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Глава Белого дома анонсировал «великолепные» экономические показатели по итогам III квартала 2020 года. Поводом для оптимизма главы Белого дома стали данные Минтруда США, согласно которым безработица в стране сократилась в августе до 8,4%, что заметно ниже показателей апреля — мая 2020 года. Однако эксперты сомневаются, что надежды на быстрый рост оправдаются.

Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал значительное улучшение ситуации в экономике США. Политик уверен, что экономические показатели по итогам III квартала текущего года станут «рекордными».

«Ситуация начинает налаживаться. Думаю, в III квартале дела будут идти великолепно. Вы сами всё увидите, когда мы озвучим цифры перед выборами 3 ноября», — заявил Трамп, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

Также американский президент озвучил позитивную статистику по занятости в стране, заявив при этом, что экономика продолжает восстанавливаться «прекрасными темпами». Трамп сообщил, что в прошлом месяце в США было создано 1,4 млн рабочих мест, в результате чего общее число рабочих мест, созданных за последние четыре месяца, превысило 10,6 млн. По его словам, эти цифры являются «абсолютно рекордным показателем».

«Без сомнения, ещё никогда прежде рынок труда не демонстрировал такого быстрого восстановления после экономического кризиса. В сравнении с этими данными, предыдущая администрация несёт ответственность за самое медленное, слабое и плохое восстановление в истории страны», — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Шаткая ситуация

Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению занятости в США. Только за апрель 2020 года количество открытых вакансий на американском рынке труда сократилось на 965 тыс. по сравнению с мартом. К маю уровень безработицы в США достиг 13,3%. Мало того, эксперты Министерства труда США признались, что на протяжении первых месяцев кризиса учитывали не всех оставшихся без работы, поэтому реальный уровень незанятых по итогам мая мог достигать 16,3%. В последний раз безработица в США превышала отметку 16% в 1939 году — на излёте Великой депрессии.

Накануне выступления Трампа Министерство труда США опубликовало данные по безработице в стране за август. Согласно официальной статистике, этот показатель составляет 8,4%, что значительно ниже показателей апреля и мая 2020 года. При этом непосредственно перед началом кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, уровень безработицы в США составлял 3,5%.

Безработные в США, июнь 2020 года.

AFP

© John Sommers II / Getty Images

В сообщении, опубликованном на сайте Минтруда, говорится о том, что августовские данные являются обнадеживающими и превосходящими ожидания.

«Администрация по-прежнему уделяет особое внимание проблеме возвращения на работу миллионов американцев, а также оказанию дополнительной поддержки безработным посредством Программы помощи лицам, лишившимся заработной платы, санкционированной президентом, когда конгресс не принял мер с целью продления выплат дополнительных пособий по безработице», — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в интервью National Public Radio отметил, что, хотя экономика восстанавливается, этот процесс носит очень длительный характер и может измеряться годами.

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«Около 11 млн человек вернулись к работе, однако остаётся порядка 10—11 млн людей без работы. В определённом смысле им трудоустроиться будет сложнее, поскольку одни сектора экономики восстанавливаются медленнее, чем другие», — подчеркнул руководитель ФРС.

В то же время бывший главный экономист Минтруда США Хайди Ширхольц высказала ещё более пессимистичные оценки, назвав сложившуюся на рыке труда ситуацию «катастрофической». По её словам, значительная часть новых рабочих мест, появившихся в августе, носит временный характер. 238 тыс. человек получили краткосрочную работу только на период организации и проведения переписи населения.

«Темп роста занятости снижается. В августе прирост составил меньше, чем в июле, и намного меньше, чем в июне. Учитывая, что число рабочих мест сократилось на 11,8 млн (по сравнению с показателями до пандемии. — RT), подобное замедление роста занятости — настоящая катастрофа. Это вовсе не стремительное восстановление, которое могло бы вытащить нас из кризиса в разумные сроки», — написала она в Twitter.

August was the 6th month of the COVID crisis in the U.S. labor market, and the situation is dire. We added 1.4 million jobs in Aug, but the labor market remains in crisis. We lost so many jobs in March and Apr that we are still 11.5 million jobs below where we were in Feb. 1/ — Heidi Shierholz (@hshierholz) September 4, 2020

Опрошенные RT эксперты придерживаются похожей точки зрения. По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, хотя сейчас в США отмечается некоторое оживление экономики, это крайне неустойчивая тенденция.

«Тот факт, что безработица сократилась, является позитивным явлением, но сейчас невозможно исключать нового закрытия предприятий из-за ожидаемой второй волны заболеваний коронавирусной инфекции осенью. Ситуация остается очень нестабильной. Что касается заслуг администрации Трампа, то ранее Белый дом принял план помощи гражданам и бизнесу на сумму $3 трлн. Однако переговоры с демократами о новой программе затормозились. Трамп, конечно, предпринимает другие шаги — к примеру, он сократил налоги с зарплат, — однако безработица сегодня связана с естественными причинами, с коронавирусом, и всё зависит в первую очередь именно от распространения этой инфекции», — отметил эксперт в беседе с RT.

Похожей точки зрения придерживается и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«В США наблюдается спад экономики, вызванный пандемией и дополнительными долгоиграющими факторами. Фондовые рынки, которые ранее начали расти, снова просели, обвалились, а реальный сектор экономики находится в застое», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Предвыборный курс

Пандемия коронавируса и спровоцированный ею экономический кризис совпали по времени с напряжённым периодом в политической жизни США — 3 ноября в стране пройдут президентские выборы. Дональд Трамп был официально выдвинут в качестве кандидата от Республиканской партии 25 августа 2020 года, соответствующее решение было принято на партийном съезде в Северной Каролине.

При этом, хоть американские политики и экономисты уже говорят о перспективах выхода из кризиса, вызванного пандемией, коронавирус не спешит отступать. В конце августа суммарное количество инфицированных COVID-19 американцев перевалило за 6 млн человек, на сегодняшний день в стране зафиксировано уже 6,2 млн случаев заболевших коронавирусом. Умерли от новой инфекции около 188 тыс. человек, прирост заболеваемости в США за последние сутки составил около 50 тыс. человек.

Больница во время пандемии коронавируса, штат Флорида

Reuters

© Marco Bello

В начале августа Дональд Трамп подписал указ и три распоряжения, направленных на смягчение экономических последствий пандемии. В частности, правительство США готово отсрочить выплату налогов на заработную плату для тех граждан, чей доход составляет менее $100 тыс. в год. Кроме того, власти продлили выплату дополнительного пособия по безработице в размере $400 в неделю. Также согласно принятым мерам продлевается «мораторий на выселение» людей из съёмного жилья за неуплату аренды и дается отсрочка по выплатам студенческих кредитов.

Исполнительные указы были подписаны Трампом после того, как Белый дом не смог достичь компромисса по антикризисным мерам с конгрессом, где большинством мест располагают демократы.

По мнению экспертов, те позитивные тенденции, которые наметились в экономике США в последнее время, связаны в первую очередь не с усилиями властей, а с естественными процессами — часть штатов снимает карантинные ограничения, а предприятия возвращаются к работе.

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«Экономика постепенно возвращается в прежнее русло, и то, что Трамп называет своей заслугой, является общей тенденцией. Но показатели вряд ли вернутся в ноябре к значениям декабря 2019 года, и слова Трампа о «великолепной ситуации» вряд ли оправдаются. Поэтому глава Белого дома сейчас смещает фокус своей предвыборной риторики с экономики на тему «закона и порядка», — пояснил Андрей Сидоров.

Однако Юрий Рогулёв придерживается противоположной точки зрения. По мнению эксперта, Дональд Трамп в своей предвыборной кампании продолжит делать упор именно на экономические достижения своей администрации.

«Поэтому он выступает с оптимистичными прогнозами. Для Трампа это вопрос победы или проигрыша на выборах — именно вопросы экономики больше всего волнуют простых американцев. Тот факт, что до пандемии в США фиксировался очень низкий уровень безработицы, всё общество воспринимает позитивно, и если накануне выборов будут данные о том, что безработица снова сократилась, это станет серьёзным козырем в руках Трампа», — подытожил эксперт.