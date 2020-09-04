Биржевой перегрев: что спровоцировало обвал на фондовых рынка США и Азии

4 сентября торги на фондовом рынке Азии закрылись в минусе вслед за рекордным обвалом биржевых котировок в США. Накануне инвесторы начали массово распродавать ценные бумаги крупных американских компаний. Такое поведение эксперты объясняют растущими рисками финансового пузыря в IT-секторе Штатов. Помимо этого, игроков настораживает угроза второй волны пандемии коронавируса и повторное введение карантинных ограничений в ряде стран. Как полагают аналитики, в ближайшее время колебания на мировых биржах также могут усилиться из-за растущей неопределённости перед выборами в США.

В пятницу, 4 сентября, торги на фондовом рынке Азии закрылись падением биржевых котировок. По итогам сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 0,87% (до 3355 пунктов), южнокорейский KOSPI просел на 1,15% (до 2368 пунктов), японский индикатор Nikkei потерял 1,11% и опустился до 23 205 пунктов.

Азиатские котировки упали вслед за рекордным обвалом американского рынка акций. Так, накануне, 3 сентября, в США индекс Dow Jones рухнул на 2,8% (до 28 292 пунктов), а S&P 500 — на 3,5% (до 3455 пунктов). При этом индекс NASDAQ обрушился сразу на 5% (до 11 458 пунктов). Снижение показателя в процентном соотношении стало самым масштабным с 11 июня.

Отметим, что лидерами падения в Соединённых Штатах стали акции крупных технологических компаний страны. В частности, ценные бумаги Facebook подешевели почти на 3,8%, Amazon — на 4,6%, Alphabet (владеет Google Inc.) — на 5,1%, Microsoft — на 6,2%, Apple — на 8%, Tesla — на 9%.

«Американский фондовый рынок сейчас очень сильно перегрет, особенно это касается именно технологического сектора. В таких случаях, если появляется один крупный игрок, он может столкнуть рынки вниз и вызывать цепную реакцию среди инвесторов, спровоцировав массовые распродажи», — отметил в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Одной из главных причин перегрева на американском рынке ценных бумаг стала антикризисная политика ФРС США. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

В результате последствий пандемии коронавируса ВВП США сократился почти на треть в годовом выражении во II квартале 2020 года. Для поддержки экономики ещё в начале весны Федрезерв Штатов снизил процентную ставку почти до нуля и объявил о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать государственные облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в финансовой системе и помочь нарастить темпы роста ВВП.

«Вместе с тем политика околонулевых ставок ФРС, а также огромных вливаний дешёвых денег в экономику и стимулирующих чеков от правительства США спровоцировали кратный прирост начинающих непрофессиональных инвесторов на фондовом рынке», — отметил Илья Запорожский.

Reuters

© Lucas Jackson

В результате экономическая рецессия и растущие убытки бизнеса из-за пандемии сопровождались уверенным ростом фондовых котировок в последние месяцы. На этом фоне инвесторы всё чаще стали задумываться об угрозе финансового пузыря.

«На сегодняшний день капитализация американского рынка почти вдове превысила объём ВВП США. Такая динамика может говорить о растущих рисках схлопывания пузыря», — пояснил Алексей Коренев.

Помимо этого, инвесторов по-прежнему настораживает рост заболеваемости коронавирусом во многих странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных COVID-19 в мире на сегодняшний день превысило 26 млн. Как полагают эксперты, наблюдаемая динамика может стать поводом для повторного введения карантинных ограничений в ряде государств.

«Главы многих стран уже сказали, что в случае повторного роста заболеваний полного закрытия промышленности не произойдёт, а действия властей будут точечными и аккуратными. Тем не менее в случае полномасштабной второй волны пандемии государствам всё же придётся опять вводить карантинные меры и сегмент потребления сильно пострадает», — добавил Коренев.

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Как полагают опрошенные RT аналитики, биржевые колебания в Штатах и на международных торговых площадках могут усилиться в ближайшее время. Игроки рынка будут внимательно следить за президентской гонкой в США и итогами самих выборов, намеченных на ноябрь.

«Если демократы победят на выборах, это обернётся ударом для финансового рынка и экономики США, особенно для IT-сектора и крупных компаний. Байден не имеет таких рычагов управления экономикой и рынками, как Дональд Трамп с его давлением на ФРС США. Также демократы собираются значительно повысить налоги для корпораций и граждан с высоким доходом под эгидой борьбы с классовым неравенством. Это вызовет отток капитала, а коллапс на рынке США может спровоцировать цепную реакцию и на других мировых площадках», — считает Илья Запорожский.

