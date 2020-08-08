Оценка общей картины: предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по предстоящим выборам в США

Профессор Американского университета Аллан Лихтман, предсказывающий результаты президентских гонок с 1984 года, сделал прогноз по выборам американского лидера в ноябре. Он уверен, что Трамп не сумеет переизбраться, а победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Лихтман отметил, что оценивает общую картину, а не события предвыборных кампаний, которые, по его мнению, не влияют на исход голосования.

Профессор Американского университета, специалист по истории политики Аллан Лихтман, верно предсказавший результаты нескольких президентских выборов в США, спрогнозировал победу Джо Байдена на выборах 2020 года. Об этом сообщает The New York Times.

В своих прогнозах Лихтман опирается на систему «13 ключей», суть которой заключается в 13 вопросах, на которые можно ответить только да или нет. Вопросы касаются таких факторов, как экономическая ситуация в стране, социальные волнения, связанные с кандидатами скандалы, личная харизма участников выборов, внешнеполитические и военные успехи и неудачи, участие в выборах независимого кандидата и ряд других.

Согласно системе Лихтмана, если на вопросы в отношении кандидата от партии, которая на данный момент контролирует Белый дом, можно дать отрицательный ответ шесть или более раз, то ему не удастся одержать победу.

«Секрет в том, чтобы не терять из виду общую картину сильных сторон и результатов деятельности должностного лица. И не нужно обращать никакого внимания на показатели опросов, мнения экспертов, повседневные взлёты и неудачи предвыборной кампании. Всё это и оценивают «ключи». Общую картину», — объяснил Лихтман.

В этот раз Лихтман заявил, что действующему президенту Дональду Трампу не удастся переизбраться на второй срок. По его мнению, победу одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден.

При этом стоит отметить, что не последнюю роль сыграла пандемия коронавируса. В частности, два из 13 «ключей» касаются состояния экономики в ближайшей и более отдалённой перспективе. Именно распространившаяся по всему миру инфекция вызвала резкий обвал ВВП США и ухудшила долгосрочные прогнозы.

Если учесть, что Трамп набрал семь отрицательных «ключей», то, не будь пандемии, прогноз Лихтмана мог быть совсем иным.

В 2016 году в интервью RT Лихтман рассказал, что его метод прогноза противоречит традиционному подходу, который строится на анализе подъёмов и спадов предвыборной гонки, данных соцопросов и мнениях экспертов.

«Я рассматриваю исторические модели и глубинные силы, формирующие ход выборов. Прежде всего речь идёт об эффективности работы той партии, которая контролирует Белый дом, а вовсе не о том, у кого был удачный или неудачный день предвыборной кампании», — пояснил он.

По словам профессора, его модель демонстрирует, что выборы — это оценка качества руководства той партии, которая находится у власти.

«В основе моей системы лежит такой вопрос: сможет ли партия, контролирующая в настоящий момент Белый дом, добиться переизбрания? В данном случае, поскольку у нас двухпартийная система, поражение демократов означает победу республиканцев. Однако данная победа необязательно должна быть связана с их кандидатом или предвыборной кампанией», — рассказал он после выборов 2016 года.

События предвыборной гонки, как и риторика кандидатов, никак не влияют на результат, так как население страны выбирает будущее руководство, а не лучшую предвыборную кампанию, подчеркнул эксперт.

AFP

© PAUL J. RICHARDS

«Если бы кандидаты проанализировали исторические закономерности, то совсем иначе подошли бы к своим предвыборным кампаниям. Они бы избавились от всей дискредитирующей оппонентов рекламы — она всё равно не работает. Предвыборную кампанию необходимо использовать, чтобы заложить фундамент для будущего правительства на случай успеха. При таком раскладе победившие кандидаты смогли бы лучше управлять страной, что пошло бы на пользу не только Америке, но и всему миру, а также им самим — увеличились бы шансы на переизбрание», — добавил профессор.

Напомним, Лихтман предсказывает исход выборов президента США с 1984 года, когда на второй срок был переизбран Рональд Рейган. С тех пор профессор спрогнозировал победу восьми кандидатов. В 2000 году, вопреки ожиданиям Лихтмана, победу одержал Джордж Буш — младший. Но поскольку Альберт Гор проиграл из-за скандала с пересчётом голосов во Флориде, профессор настаивает, что его прогноз был верным. К тому же Гор набрал большее количество голосов, чем его оппонент, однако из-за того, что в США не прямые выборы, а система выборщиков, он в итоге потерпел поражение.

В 2020 году выборы президента США назначены на 3 ноября. Основным соперником Дональда Трампа является демократ и бывший вице-президент Джо Байден. В конце июля Трамп назвал Байдена марионеткой левых и заявил, что в случае победы его оппонента американские рынки «рухнут».

«Если вечно спящий Байден выиграет, то рынки рухнут, а наши города будут сожжены», — высказался глава Белого дома.

В начале августа американский лидер заявил, что закрытые опросы общественного мнения показывают благоприятные для него результаты.

При этом, по данным компании Rasmussen по состоянию на 5 августа, число вероятных избирателей, одобряющих работу Трампа, составляет 48%, а 50% не устраивает деятельность президента. Также, согласно социологическому исследованию, проведённому с 27 по 28 июля агентством Reuters совместно с компанией IPSOS, Джо Байдена поддерживают 47% избирателей, а Трампа — лишь 38%.