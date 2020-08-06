«Цифры сейчас показывают другое»: что говорят данные соцопросов о шансах Трампа на победу в выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что данные закрытых опросов общественного мнения показывают положительные для него результаты. Об этом он сказал в интервью Fox Business. Между тем, согласно большинству социологических исследований, главный соперник Трампа, демократ Джо Байден, по-прежнему опережает его по популярности. Однако аналитики призывают не доверять подобным социологическим исследованиям, ведь в 2016 году опросы также предсказывали поражение Трампа. Кроме того, по словам экспертов, сторонники республиканца показывают большую сплочённость, нежели те, кто планирует голосовать за Байдена.

Президент США Дональд Трамп заявил, что закрытые опросы общественного мнения показывают благоприятные для него результаты. Об этом он сказал в интервью телекомпании Fox Business.

«Данные опросов общественного мнения выглядят хорошо. Данные внутренних опросов просто фантастические. Результаты опросов Rasmussen изменились к лучшему. В прошлый раз они были очень точны. Согласно опросам Rasmussen, мы ведём», — отметил президент, добавив, что на выборах можно ожидать «сюрприза».

По данным компании Rasmussen, о которой говорил президент, по состоянию на 5 августа число вероятных избирателей, одобряющих работу Трампа, составляет 48%, а 50% не одобряют деятельность президента США. При этом данные показатели подвержены ежедневным незначительным колебаниям в обе стороны.

Исследование Rasmussen от 29 июля показывает, что Трамп (42%) по-прежнему уступает по популярности своему главному конкуренту — демократу Джо Байдену (48%).

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

Другие опросы также отдают предпочтение Байдену. Так, согласно социологическому исследованию, проведённому с 27 по 28 июля агентством Reuters совместно с компанией IPSOS, Байдена поддерживают 47% избирателей, а Трампа — лишь 38%.

Несколько более позитивные результаты для нынешнего главы государства показал соцопрос исследовательской службы Emerson, проведённый с 29 по 30 июля. Согласно нему, среди 964 потенциальных избирателей за демократа готовы отдать голос 50% респондентов, а за республиканца — 46%.

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По мнению аналитиков, результатам опросов не стоит придавать слишком большое значение, поскольку в 2016 году они также предсказывали поражение Трампа. Кроме того, как отметил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, у Трампа действительно могут быть собственные социологические службы, которые получают несколько иные результаты.

«У Трампа собрана команда, которая занимается изучением общественного мнения, поэтому у него могут быть какие-то подкрепляющие его слова данные, но они не связаны напрямую с опросами. Наверное, он опирается больше на закрытые исследования, хотя также может ссылаться и на опыт 2016 года, когда все опросы свидетельствовали против него, но он, несмотря на них, выиграл», — рассказал политолог в интервью RT.

Несколько иной точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков.

«Я полагаю, что Трамп говорит то, что хотят слышать его сторонники, но цифры сейчас показывают другое. Они показывают, что Байден обходит Трампа. Это означает, что для значительной части американцев без разницы, за кого голосовать, — лишь бы не за республиканца. Для многих все его достижения были перечёркнуты пандемией, столкновениями с полицией и падением экономики», — сказал аналитик в интервью RT.

Сплочённые ряды

В интервью Fox Business Трамп также отметил, что среди его сторонников наблюдается «огромный» уровень энтузиазма. По его словам, он даже больше, чем был в 2016 году. При этом Байдена он назвал «без энтузиазма поддерживаемым кандидатом» и «марионеткой радикальных леваков».

По словам Юрия Рогулёва, электорат Трампа действительно более сплочённый и преданный, чем у Байдена.

«Трамп прав, потому что Байден не является популярным политическим деятелем, за которым избиратели пойдут в огонь и воду. Сегодня он не вызывает энтузиазма у молодых демократов и левых. Байден остаётся единственным кандидатом от демократов в связи с отсутствием значимых политических фигур», — говорит аналитик.

По его словам, при условии восстановления экономики фактор сильной популярности Трампа в среде его сторонников может помочь ему одержать победу на выборах.

Джо Байден

Reuters

© Mike Blake

«В США на избирательный процесс в первую очередь влияет экономика, а уже после — настроения общества в целом. Сегодня экономика и настроения в обществе складываются не в пользу Трампа. Но до выборов ещё достаточно много времени. Если протестное настроение пойдёт на спад, экономика будет расти, доходы восстановятся, тогда у Трампа, который обладает более сплочённой поддержкой, действительно будет шанс переизбраться», — считает эксперт.

«Мы уличили их в шпионаже»

В ходе беседы главы государства с журналистом Fox Business речь также зашла о расследовании обстоятельств вероятной слежки американских спецслужб в 2016 году за избирательным штабом Трампа. Напомним, впервые республиканец обвинил бывшего президента Барака Обаму в организации наблюдения за его предвыборной командой ещё в мае 2018 года. По его словам, слежка могла осуществляться силами ФБР.

Трамп назвал ошеломляющими установленные следователями обстоятельства ведения слежки.

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«Я уличил (и мы уличили) их в том, что они шпионили… использовали разведывательный аппарат нашей страны, чтобы шпионить за избирательными штабами оппонентов или противоположной партии как до, так и после выборов. Как вам такое — после выборов? Я тогда уже победил, — заявил хозяин Белого дома. — Мы уличили их в шпионаже, и теперь дело за нашим генеральным прокурором».

Он добавил, что от вскрытых в ходе расследования фактов «перехватывает дыхание».

«Надеюсь, всё это скоро увидит свет. Но оно превосходит любые ожидания: вот насколько всё плохо, насколько плохо и нечистоплотно. Но я дам им возможность это сделать и не стану сам этим заниматься. Произошла ужасная вещь, и нельзя позволить, чтобы с другим президентом могло произойти подобное», — сказал Трамп.

При этом на вопрос, будут ли до ноябрьских выборов президента предъявлены какие-либо обвинения, Трамп не стал давать ответ.

Сергей Судаков считает, что Трамп, скорее всего, не станет предавать огласке факты, установленные в ходе расследования этого дела, и конфликт будет решён в рамках закулисных переговоров.

В свою очередь, Юрий Рогулёв полагает, что до дня голосования эта тема будет ещё не раз поднята в СМИ.

«Генпрокурор Уильям Барр уже заявил, что источник выявлен. Даже некоторые сведения просочились в прессу. Вся информация придерживается до удобного момента. Это может повлиять на президентскую кампанию, но вряд ли серьёзно скажется на итоговом голосовании», — сказал он.

При этом эксперты сошлись во мнении, что исход президентской гонки ещё не предрешён и ситуация может измениться в пользу как Трампа, так и Байдена. По словам Сергея Судакова, это обусловлено тем, что значительная часть избирателей определятся с окончательным выбором непосредственно перед голосованием.

«Многие американцы ещё не знают, за кого проголосуют. Сейчас Трампу важно ездить по стране, общаться с избирателями и объяснять им, чем он лучше Байдена. Американцы смотрят на выступления «сонного Джо», как его называет Трамп, и понимают, что человек плохо себя чувствует в силу возраста. Они не могут не задаваться вопросом, сможет ли он быть президентом. Про Трампа такого не говорят — он показывает активную деятельность», — заявил Судаков.