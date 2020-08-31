В США число выявленных случаев коронавируса превысило 6 млн
В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 6 млн.
- © Braulio Jatar/Keystone Press Agency
- globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
В США более 183 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.
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