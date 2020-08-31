В США число выявленных случаев коронавируса превысило 6 млн

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В Соединённых Штатах число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 6 млн.
В США число выявленных случаев коронавируса превысило 6 млн
  • © Braulio Jatar/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США более 183 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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